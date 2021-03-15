Сербия
15.03.2021 19:21

Бранко

Стоматология Branko Dental Tehno была основана в 1936 году Душаном Станковичем как небольшая семейная практика.

В ходе 20 века, претерпев множество изменений, она превратилась в комплексную стоматологическую клинику и лабораторию под названием Branko Dental Tehno. Сегодня у нас работают более 20 профессионалов из каждой области современной стоматологической практики.

Фото: Aleksandar Milutinovic
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Branko Dental Tehno - это место, где опытные профессионалы в короткие сроки решат все ваши стоматологические проблемы исключительно качественно и соответствии с мировыми стандартами. В нашей современной стоматологии нет ни одной неохваченной области: мы занимаемся протезированием, челюстно-лицевой хирургией, ортопедией, эндодонтией, имплантированием, стоматологической радиологией и периодонтологией.

Мы можем предложить вам полный комплекс сопутствующих услуг: организацию поездки, трансфер и размещение по вашему желанию.

Просто оставьте запрос через форму на нашем официальном сайте:

www.dentaltehno.com

Мы заново создадим вашу новую идеальную улыбку.

Добро пожаловать в Сербию!

Tel.: +381 64 26 55 146

E-mail: sbranko83@yahoo.com

FB Branko Dental Tehno

Инстаграм @brankodentaltehno

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