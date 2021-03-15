Добро пожаловать в спортивный и оздоровительный центр Златибор - горную область исключительной красоты с мягким климатом, нетронутой природой и прекрасными пейзажами.

Златибор находится на юго-западе Сербии, в 220 км от Белграда на высоте 1000 метров над уровнем моря, известен приятным климатом, ароматными лугами и хвойными лесами. Свое название он получил в честь очень редкой "золотой" сосны. Златибор знаменит своими спа-курортами, где можно отдохнуть от быстрого темпа современной жизни и полностью восстановиться. У Златибора богатое предложение для разных категорий туристов. Молодежь и семьи могут отправиться в Парк приключений и Дино-парк. Для любителей активного отдыха предусмотрено множество маршрутов для хайкинга и велосипедных прогулок, зиплайны, верховая езда и езда по пересеченной местности, а также идеальные условия для парапланеризма.

Летом можно освежиться в озерах и природных бассейнах под открытым небом. Для гостей регулярно организовываются экскурсии к местным достопримечательностям.

За последние несколько лет Златибор сделал большой шаг в развитии, и одним из достижений стала "Золотая гондола" - самая длинная панорамная канатная дорога в мире, ее протяженность - 9 км.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, насладитесь всеми преимуществами и красотами Златибора - приезжайте и познакомьтесь с "золотой горой". Вас опьянит чистый горный воздух, и вы захотите вернуться сюда снова.Добро пожаловать в спортивный и оздоровительный центр Златибор - горную область исключительной красоты с мягким климатом, нетронутой природой и прекрасными пейзажами. Златибор находится на юго-западе Сербии, в 220 км от Белграда на высоте 1000 метров над уровнем моря, известен приятным климатом, ароматными лугами и хвойными лесами. Свое название он получил в честь очень редкой "золотой" сосны. Златибор знаменит своими спа-курортами, где можно отдохнуть от быстрого темпа современной жизни и полностью восстановиться. У Златибора богатое предложение для разных категорий туристов. Молодежь и семьи могут отправиться в Парк приключений и Дино-парк. Для любителей активного отдыха предусмотрено множество маршрутов для хайкинга и велосипедных прогулок, зиплайны, верховая езда и езда по пересеченной местности, а также идеальные условия для парапланеризма.

Летом можно освежиться в озерах и природных бассейнах под открытым небом. Для гостей регулярно организовываются экскурсии к местным достопримечательностям.

За последние несколько лет Златибор сделал большой шаг в развитии, и одним из достижений стала "Золотая гондола" - самая длинная панорамная канатная дорога в мире, ее протяженность - 9 км.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, насладитесь всеми преимуществами и красотами Златибора - приезжайте и познакомьтесь с "золотой горой". Вас опьянит чистый горный воздух, и вы захотите вернуться сюда снова.

Туристический центр Златибора

Miladina Pecinara 2, Златибор, Сербия

www.zlatibor.org.rs

E-mail: zlatibor@zlatibor.org.rs, info@zlatibor.org.rs

Tel.: 00381 31 845 103