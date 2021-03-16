Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков

Проблемы в регулировании и серьезные недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу индустриальных парков и технопарков. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенной по поручению президента проверки.

По словам аудитора Андрея Перчяна, с 2007 года Минпромторг, Минэкономразвития и Минцифры выделили на поддержку промышленных и технопарков порядка 41,7 миллиарда рублей.

Проверка показала, что требования к паркам и технопаркам предусмотрены различными нормативными правовыми актами, а к резидентам - и вовсе не унифицированы. Также требует уточнения статус технопарков, в том числе в сфере высоких технологий.

"В нацпрограмме "Развитие Дальнего Востока" предусмотрено строительство на территории Дальнего Востока шести парков к 2024 году. При этом не определен тип каждого из создаваемых парков по форме собственности, параметрам оказываемой господдержки, ответственным исполнителям и координаторам, а также объемам и источникам необходимого финансового обеспечения", - заявила аудитор Светлана Орлова.

В результате господдержка парков и технопарков осуществляется без подтверждения их соответствия установленным правительством требованиям. Это относится и к предоставляемым резидентам парков и технопарков налоговым льготам.

По мнению Счетной палаты, на низком уровне организовано и взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти. Это, а также отсутствие органа, отвечающего за координацию мер поддержки, привело к тому, что Минпромторг оказал повторную господдержку паркам, которые ранее уже получили ее от Минэкономразвития.

"В настоящее время Минпромторг уже вносит изменения в нормативные правовые документы, исключающие такую возможность. Однако дополнительные расходы федерального бюджета на повторную поддержку ОЭЗ "Алабуга" и парка КИП "Мастер" составили 3,2 млрд рублей", - констатировал Андрей Перчян.

Еще один неурегулированный вопрос - мониторинг деятельности парков и технопарков. Созданная как инструмент мониторинга геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров (ГИСИП) содержит неполные и неактуальные данные. На региональном уровне в большинстве субъектов мониторинг также не осуществляется.

В этой связи Счетная палата считает важным определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за координацию мер господдержки, мониторинг и оценку деятельности парков. В качестве кандидата на эту роль СП предлагает Минпромторг.

Проверка также показала, что средства господдержки в отдельных случаях использовались с нарушениями.

"Из-за недостаточного контроля Минпромторг в 2016 году подтвердил соответствие парка "Грабцево" установленным требованиям на основании поданной заявки, где Международный аэропорт Калуга был учтен как объект промышленности, к которым он не относится. В результате субсидии даны на основании документов, согласно которым парк не соответствовал установленным требованиям", - отметил аудитор.

Обо всех выявленных недостатках и нарушениях Счетная палата проинформировала президента, а также представила предложения по их устранению. Ключевая рекомендация контрольного ведомства - внедрить систему оценки эффективности работы парков и технопарков, позволяющую в том числе определить их вклад в развитие экономики.

По данным Минпромторга, к концу 2020 года число действующих и создаваемых индустриальных парков и технопарков составило 258 и 82 соответственно, количество привлеченных инвестиций в открытие новых современных производств превысило 1,3 триллиона рублей, созданы 223,2 тысячи рабочих мест.

"Минпромторг России считает необходимым условием для эффективного и динамичного развития отрасли индустриальных парков и технопарков создание уполномоченного органа ("одного окна") по развитию региональной промышленной инфраструктуры", - заявили в ведомстве, комментируя выводы Счетной палаты.

"Отмеченное ими (аудиторами - прим. ред.) систематическое введение и ведомствами, и субъектами Российской Федерации новых видов и подвидов индустриальных парков и технопарков действительно приводит к снижению возможностей оценки и контроля прозрачности и эффективности расходования средств на поддержку таких объектов. В частности, из-за этого присутствуют случаи, например, некорректного указания выплаченных в бюджет налогов, на которые обращает внимание Счетная палата и за которые Минпромторг России не может нести ответственность в случае, если финансовую поддержку тому или иному региону оказало другое ведомство", - добавили в Минпромторге.

Кроме того, различная ведомственная политика в данной сфере ведет к увеличению диспропорции развития региональной промышленной инфраструктуры в стране и дублированию поддержанных проектов в одних и тех же регионах, подчеркнули в министерстве.

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что 2019-2020 годах привели действующие нормативные акты в соответствие с требованиями президента.

"В ходе проверки Счетной палаты по объектам промышленных парков и технопарков, созданных в период 2007-2019 годов значимых нарушений не выявлено, замечания высказаны по поводу медленного развития площадки технопарка в п. Ложок Новосибирской области (заказчик - Новосибирский Академгородок)", - отметили в ведомстве, добавив, что сейчас вместе с правительством Новосибирской области прорабатывают несколько вариантов развития объекта.