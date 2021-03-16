Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков

Новости

Британские власти расширили список стран "повышенного риска" 00:49
Разминировать запад провинции Алеппо планируется к лету 00:28
Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за "Барселону" 00:15
Уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca 00:10
В Москве собака напала на 2-летнего ребенка 15.03.2021
В США три человека погибли при наезда машины на пешеходов 15.03.2021
В Подмосковье девять детей пострадали в крупном ДТП 15.03.2021
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая 15.03.2021
Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов 15.03.2021
СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 15.03.2021
В Петербурге начнут разводить мосты 15.03.2021
Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта 15.03.2021
Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей 15.03.2021
В России создадут банк данных экстремистских материалов 15.03.2021
Петербуржец потребовал от соседки 150 тысяч рублей за курение на кухне 15.03.2021
Состояние капитана ХК "Динамо Санкт-Петербург" остается крайне тяжелым 15.03.2021
В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 15.03.2021
Путин наградил орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 15.03.2021
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 15.03.2021
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 15.03.2021
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 15.03.2021
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 15.03.2021
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 15.03.2021
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 15.03.2021
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 15.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
16.03.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков

Текст: Михаил Загайнов
Проблемы в регулировании и серьезные недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу индустриальных парков и технопарков. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенной по поручению президента проверки.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам аудитора Андрея Перчяна, с 2007 года Минпромторг, Минэкономразвития и Минцифры выделили на поддержку промышленных и технопарков порядка 41,7 миллиарда рублей.

Фото: Виктория Тарасова
В Санкт-Петербурге создан современный оборонно-промышленный технопарк

Проверка показала, что требования к паркам и технопаркам предусмотрены различными нормативными правовыми актами, а к резидентам - и вовсе не унифицированы. Также требует уточнения статус технопарков, в том числе в сфере высоких технологий.

"В нацпрограмме "Развитие Дальнего Востока" предусмотрено строительство на территории Дальнего Востока шести парков к 2024 году. При этом не определен тип каждого из создаваемых парков по форме собственности, параметрам оказываемой господдержки, ответственным исполнителям и координаторам, а также объемам и источникам необходимого финансового обеспечения", - заявила аудитор Светлана Орлова.

В результате господдержка парков и технопарков осуществляется без подтверждения их соответствия установленным правительством требованиям. Это относится и к предоставляемым резидентам парков и технопарков налоговым льготам.

По мнению Счетной палаты, на низком уровне организовано и взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти. Это, а также отсутствие органа, отвечающего за координацию мер поддержки, привело к тому, что Минпромторг оказал повторную господдержку паркам, которые ранее уже получили ее от Минэкономразвития.

"В настоящее время Минпромторг уже вносит изменения в нормативные правовые документы, исключающие такую возможность. Однако дополнительные расходы федерального бюджета на повторную поддержку ОЭЗ "Алабуга" и парка КИП "Мастер" составили 3,2 млрд рублей", - констатировал Андрей Перчян.

Еще один неурегулированный вопрос - мониторинг деятельности парков и технопарков. Созданная как инструмент мониторинга геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров (ГИСИП) содержит неполные и неактуальные данные. На региональном уровне в большинстве субъектов мониторинг также не осуществляется.

В этой связи Счетная палата считает важным определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за координацию мер господдержки, мониторинг и оценку деятельности парков. В качестве кандидата на эту роль СП предлагает Минпромторг.

Проверка также показала, что средства господдержки в отдельных случаях использовались с нарушениями.

"Из-за недостаточного контроля Минпромторг в 2016 году подтвердил соответствие парка "Грабцево" установленным требованиям на основании поданной заявки, где Международный аэропорт Калуга был учтен как объект промышленности, к которым он не относится. В результате субсидии даны на основании документов, согласно которым парк не соответствовал установленным требованиям", - отметил аудитор.

Фото: Николай Нестеренко
Как в начале XX века в Нижнем Новгороде появился первый "технопарк"

Обо всех выявленных недостатках и нарушениях Счетная палата проинформировала президента, а также представила предложения по их устранению. Ключевая рекомендация контрольного ведомства - внедрить систему оценки эффективности работы парков и технопарков, позволяющую в том числе определить их вклад в развитие экономики.

По данным Минпромторга, к концу 2020 года число действующих и создаваемых индустриальных парков и технопарков составило 258 и 82 соответственно, количество привлеченных инвестиций в открытие новых современных производств превысило 1,3 триллиона рублей, созданы 223,2 тысячи рабочих мест.

"Минпромторг России считает необходимым условием для эффективного и динамичного развития отрасли индустриальных парков и технопарков создание уполномоченного органа ("одного окна") по развитию региональной промышленной инфраструктуры", - заявили в ведомстве, комментируя выводы Счетной палаты.

"Отмеченное ими (аудиторами - прим. ред.) систематическое введение и ведомствами, и субъектами Российской Федерации новых видов и подвидов индустриальных парков и технопарков действительно приводит к снижению возможностей оценки и контроля прозрачности и эффективности расходования средств на поддержку таких объектов. В частности, из-за этого присутствуют случаи, например, некорректного указания выплаченных в бюджет налогов, на которые обращает внимание Счетная палата и за которые Минпромторг России не может нести ответственность в случае, если финансовую поддержку тому или иному региону оказало другое ведомство", - добавили в Минпромторге.

Кроме того, различная ведомственная политика в данной сфере ведет к увеличению диспропорции развития региональной промышленной инфраструктуры в стране и дублированию поддержанных проектов в одних и тех же регионах, подчеркнули в министерстве.

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что 2019-2020 годах привели действующие нормативные акты в соответствие с требованиями президента.

"В ходе проверки Счетной палаты по объектам промышленных парков и технопарков, созданных в период 2007-2019 годов значимых нарушений не выявлено, замечания высказаны по поводу медленного развития площадки технопарка в п. Ложок Новосибирской области (заказчик - Новосибирский Академгородок)", - отметили в ведомстве, добавив, что сейчас вместе с правительством Новосибирской области прорабатывают несколько вариантов развития объекта.

Экономика Бизнес Инновации Госфонды и контрольные органы Счетная палата

Главное сегодня

Уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Путин возглавил совет по науке и образованию
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты