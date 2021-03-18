Пандемия стимулировала бесконтактные платежи

В прошлом году россияне стали чаще оплачивать покупки с помощью смартфонов и часов, однако платежи с помощью банковских карт все еще остаются в лидерах.

Согласно исследованию, проведенному Аналитическим центром НАФИ, за последние три года доля знающих о возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона увеличилась с 84 до 91 процента, а о возможности оплаты с помощью "умных" наручных часов и браслетов - с 64 до 70 процентов.

Россияне не только знают о такой возможности, но и активно ей пользуются. Так, смартфоны для оплаты стали использовать в 3 раза чаще: каждый третий (32 процента) стал платить за товары или услуги при помощи мобильного телефона. 8 процентов россиян используют для бесконтактной оплаты смартчасы и браслеты, что в 2 раза больше, чем в 2018 году.

При оплате с помощью смартфона или другого гаджета платеж проводится по специальной платежной системе, принадлежащей производителю устройства или программного обеспечения. Самые популярные - Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. В лидерах - платежный сервис Google Pay. Согласно данным исследования, его использовали 32 процента совершавших бесконтактные платежи, на втором месте - Apple Pay (30 процентов), на третьем - Samsung Pay (17). Интересно, что Apple Pay и Samsung Pay чаще используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay - в других крупных городах России.

"Превращение смартфона в "цифровой кошелек" уже произошло, - уверена генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. - Люди не только оплачивают смартфонами покупки, но и хранят в них карты лояльности, другие документы. Кроме того, в мобильных платежных сервисах становится доступно больше разновидностей карт".

Однако лидером среди бесконтактных платежей по-прежнему остается банковская карта. С 2018 года доля россиян, использующих ее бесконтактно увеличилась в 2 раза и достигла 61 процента. И все же, несмотря на уверенные лидерские позиции банковской карты, эксперты считают, что со временем "пластик" полностью заменят виртуальные карты в мобильных устройствах.

"Бесконтактную технологию поддерживают и пластиковые карты, но, конечно, они проигрывают смартфону в удобстве, - считает CEO компании Cardsmobile, разработчика приложения "Кошелек" и мобильного платежного сервиса "Кошелек Pay", Кирилл Горыня. - Карты приходится искать на кассе, они теряются, забываются, а смартфон всегда под рукой. Конечно, говорить о безоговорочной победе "цифры" над "пластиком" пока рано, но я убежден, что она неизбежна. Как неизбежен и рост популярности других платежных гаджетов - часов, браслетов, колец, фитнес-трекеров, брелков".

Типичный портрет человека, который расплачивается бесконтактно с помощью карты или цифрового устройства - молодой мужчина с высшим образованием, занимающий позицию руководителя или квалифицированного специалиста, житель столицы или другого крупного российского города. Однако постепенно этот портрет размывается, и эксперты говорят о том, что все больше людей по всей России, в том числе и старшего возраста, выбирают бесконтактную оплату.

"Действительно, раньше бесконтактной оплатой пользовались в основном молодые граждане и люди трудоспособного возраста, - говорит аналитик компании "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. - В 2020 году этот способ активно стали использовать и пожилые россияне, в том числе из небольших населенных пунктов. Этому способствовал постепенный переход пенсионеров на карты "МИР".

По мнению экспертов "бесконтактность" - это не просто замена наличных денег, это общемировой тренд, который постепенно будет трансформировать привычные сферы нашей жизни. Например, на некоторых АЗС уже сегодня возможна бесконтактная заправка автомобиля без выхода водителя из салона.

"Доставка продуктов прямо в багажник автомобиля на парковке у магазина, заказ кофе через приложение по пути в кофейню, возможность в один клик повторить ранее совершенную покупку - все это примеры бесконтактного процесса покупок, - говорит Кирилл Горыня. - И этот тренд со временем будет усиливаться".