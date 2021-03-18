Попова оценила возможность отмены масочного режима в России

Масочный режим в ближайшее время отменен не будет. Дальнейшее ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса, возможно к лету. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью телеканалу "Россия-24" глава ведомства отметила, что сейчас еще достаточно много больных. Выявляются новые случаи.

"Поэтому говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится", - подчеркнула Попова. Она отметила, что сохраняются основные требования по ношению масок, мытью рук, содержанию в чистоте различных поверхностей и помещений в целом.

Напомним, что постановление "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой в конце октября прошлого года. В нем четко прописано, что ношение масок в общественных местах становится обязательным.

Без масок нельзя находиться в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. "При этом следует учитывать, что по аналогии права, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек", - говорится в разъяснениях Роспотребнадзора.