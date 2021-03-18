В России будет развиваться переработка упаковочных материалов

Эпидемия коронавируса предъявила повышенные требования к качеству упаковки пищевых продуктов и других потребительских товаров. А 2020 год показал, что упаковка имеет еще и огромное санитарно-защитное предназначение.

Она должна быть одновременно экологичной, то есть годной к переработке и вторичному использованию, и при этом надежно защищать продукт от инфицирования и обеспечивать должный срок хранения. Насколько совместимы эти требования, и готовы ли производители упаковки к таким вызовам?

По данным Российского экологического оператора, каждый год в нашей стране образуется около 60 миллионов тонн бытового мусора (твердых коммунальных отходов, ТКО). Половина этой "Джомолунгмы" - упаковка потребительских товаров. На государственном уровне поставлена задача к 2030 году создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая обеспечивала бы их стопроцентную сортировку и двукратное снижение количества отходов, вывозимых на полигоны. Все это в полной мере относится и к упаковке.

Достичь этих ориентиров можно двумя путями: производить меньше отходов и больше их перерабатывать. По словам гендиректора компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, в общем объеме ТКО невосстанавливаемые отходы составляют около трети. А остальные могут и должны возвратиться к второй жизни. Так, пластик без потери потребительских качеств может быть восстановлен до 7 раз. Стекло, железо, алюминий можно использовать неограниченное число раз.

"Но главное - изменить ментальное отношение к ТКО и поведение участников процесса образования отходов, то есть граждан, - уверен глава РЭО. Наряду с раздельным сбором мусора необходимо задуматься об осознанном потреблении, в том числе - упаковки. Переходить на многоразовые виды упаковки. И воспринимать отходы как товар, который мы можем использовать. Надо сформировать модель поведения, исключающее смешивание отходов до такой степени, что их невозможно пустить во вторичный оборот".

Именно на повышение уровня переработки бытовой упаковки направлены последние изменения Концепции РОП (расширенной ответственности производителя), и на ее фоне очень часто звучат предложения снизить потребление товаров в упаковке. Но главное - после использования эту упаковку правильно отсортировать и переработать. Ее производители внедряют разные технологические решения, которые позволяют повысить перерабатываемость "обертки". Например, уже существует пластик, произведенный из экологически чистых материалов - древесины, сахарного тростника. Прекрасный вид упаковки - бумага и картон, но для хранения, например, жидких продуктов, им надо добавить "барьерных" свойств.

Лет пять назад в РФ отсутствовала инфраструктура по переработке картонно-комбинированной упаковки, сейчас же действуют 4 предприятия. Так, завод "Л-Пак" в Липецкой области выпускает до 800 тонн бумаги в сутки из тетрапаковской упаковки из-под соков и молока, которая на 75 процентов состоит из картона. Неплохо развита в России инфраструктура по переработке стекла и особенно - алюминия. По рециклингу последнего, кстати, РФ входит в топ-3 мировых лидеров.

К сожалению, несмотря на призывы к осознанному потреблению, "производство" бытового мусора в мире вообще и в России в частности только увеличивается. За последние 20 лет объемы ТКО в РФ выросли практически в два раза. Причиной роста являются маркетинговые функции упаковки. И если с экологической точки зрения она должна быть проще для рециклинга, то с точки зрения маркетинга она должна быть неубиваема вообще.

"Маркетинг - вечный двигатель усложнения упаковки, - считает Денис Буцаев. - Особенно это касается детских товаров. Именно столкновение маркетинговых и экологических интересов препятствует развитию экологичности упаковки. Сейчас на переработку направляется 18 миллионов тонн ТКО из 60, а во вторичный оборот возвращается всего 2,7 миллиона тонн".