Тест на коронавирус перед госпитализацией останется обязательным

Подтверждать отсутствие коронавируса при плановой госпитализации придется по-прежнему. Проект постановления главного государственного санитарного врача России об этом проходит общественное обсуждение. Ранее требование о проведении диагностики при поступлении в больницу утвердил Минздрав как временную меру.
Планируется, что тестирование на коронавирус останется обязательным в качестве профилактики распространения COVID-19 для пациентов неинфекционных стационаров. Так, при плановой госпитализации не ранее, чем за 3 дня до нее им нужно будет сдать анализ.
Отмечается, что диагностика коронавируса может проводиться любым зарегистрированным в России способом, с помощью которого можно определить вирус. Сейчас большинство лабораторий проводят тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
При экстренной госпитализации пациентов будут тестировать в самой больнице при поступлении в нее и помещать в изоляторы или отдельные палаты до получения результатов анализа.