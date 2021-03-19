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Рубрика: Общество

Тест на коронавирус перед госпитализацией останется обязательным

Текст: Елена Манукиян
Подтверждать отсутствие коронавируса при плановой госпитализации придется по-прежнему. Проект постановления главного государственного санитарного врача России об этом проходит общественное обсуждение. Ранее требование о проведении диагностики при поступлении в больницу утвердил Минздрав как временную меру.

Планируется, что тестирование на коронавирус останется обязательным в качестве профилактики распространения COVID-19 для пациентов неинфекционных стационаров. Так, при плановой госпитализации не ранее, чем за 3 дня до нее им нужно будет сдать анализ.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Отмечается, что диагностика коронавируса может проводиться любым зарегистрированным в России способом, с помощью которого можно определить вирус. Сейчас большинство лабораторий проводят тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При экстренной госпитализации пациентов будут тестировать в самой больнице при поступлении в нее и помещать в изоляторы или отдельные палаты до получения результатов анализа.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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