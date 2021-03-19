Тест на коронавирус перед госпитализацией останется обязательным

Планируется, что тестирование на коронавирус останется обязательным в качестве профилактики распространения COVID-19 для пациентов неинфекционных стационаров. Так, при плановой госпитализации не ранее, чем за 3 дня до нее им нужно будет сдать анализ.

Отмечается, что диагностика коронавируса может проводиться любым зарегистрированным в России способом, с помощью которого можно определить вирус. Сейчас большинство лабораторий проводят тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При экстренной госпитализации пациентов будут тестировать в самой больнице при поступлении в нее и помещать в изоляторы или отдельные палаты до получения результатов анализа.