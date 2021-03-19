Тренд на онлайн-мероприятия сохранится надолго

Деловые мероприятия постепенно возвращаются в офлайн, однако многие организаторы предлагают гибридную форму участия.

Можно "прийти ногами" на конференцию или совещание, а можно - подключиться удаленно, например, через сервисы видеоконференций. За прошедший год они перестали восприниматься как экзотика и, судя по всему, останутся с нами надолго.

Из-за связанных с пандемией ограничений в онлайн в прошлом году "переехали" все деловые события - от внутренних совещаний компаний до отраслевых конференций и глобальных форумов. Например, Всемирный экономический форум в Давосе в этом январе прошел в формате онлайн-дискуссий. В мае ожидается его "живая" часть в Сингапуре. Многие с нетерпением ждут возврата в привычный формат и Петербургского экономического форума, организаторы надеются провести его в начале июня.

Бизнес постепенно начинает общаться вживую, однако наиболее популярная форма проведения событий - гибридная, совмещающая офлайн и онлайн.

- Гибридные форматы имеют большие перспективы и основания для того, чтобы остаться с нами надолго, - полагает председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), генеральный директор PR News Лилия Глазова. - Во-первых, мы все еще физически отрезаны от наших европейских и американских коллег, которые находятся в состоянии локдауна, во-вторых, нельзя забывать про переживания о здоровье, которые сформировались в сознании людей за год пандемии. Это данность, с которой можно и нужно работать.

По словам Глазовой, гибридные форматы значительно облегчили доступ к мировым экспертам, снизили конкуренцию за внимание деловых журналистов, но заставили столкнуться с рядом новых технических сложностей и низкой вовлеченностью.

- Одна из трудностей - удержание внимания аудитории. Многие участники онлайн-мероприятий отмечают, что часто отвлекаются от интернет-конференций на уведомления в телефоне, рабочие письма или домашние дела, - рассказала директор по маркетингу компании Vertiv Юлия Балашова. - Для минимизации процента "выпавших" слушателей, необходимо постоянно подогревать интерес аудитории, тестировать разные форматы. Хороший способ - проведение интерактивных выступлений с вопросами для аудитории, квизами, призами для участников.

Организаторы отмечают, что онлайн и гибридные мероприятия - это не просто временная замена офлайна, а отдельное, сложное и недешевое направление в event-индустрии. "Если вы хотите получить хороший продукт, будьте готовы к тратам, не уступающим по масштабу традиционной пресс-конференции, - говорит Лилия Глазова. - Хорошая команда, которая проведет трансляцию и обеспечит вас технической поддержкой, лендинговая страница, персональный кейтеринг для журналистов, фотографы, аналитика после мероприятия - все это может вылиться в солидный бюджет".

Мнение, что онлайн - это намного дешевле, чем офлайн, ошибочно, соглашается генеральный директор PR Partner Инна Анисимова. В среднем экономия составляет 15 процентов, но не всегда, это зависит от наполнения проекта. "Основная часть бюджета онлайн- мероприятия - это техническая организация трансляции, разбивки на группы, организация общения до, во время и после события. Бюджет включает в себя разработку креативной концепции, написание сценариев поведения, работу дизайнера, модераторов чатов, операторов и гонорары ведущих", - рассказала эксперт.

В последнее время вырос интерес еще к одному способу проведения обсуждений онлайн, не требующему расходов - в популярном приложении Clubhouse. Некоторые участники рынка считают его самым подходящим инструментом продвижения в пандемию. Это социальная сеть, предполагающая голосовое общение в реальном времени. Любой пользователь может создать "комнату" и пригласить своих подписчиков к обсуждению. Однако есть и ограничения - приложение доступно только по приглашениям и только в операционной системе iOS. Пока в России, по данным РБК, у него всего 7,7 тысячи пользователей (в мире - более 5 миллионов).

Среди плюсов онлайн-формата эксперты отмечают легкость привлечения участников - человеку не нужно тратить много времени на подготовку, чтобы погрузиться в мероприятие, нужно просто перейти по ссылке. Среди минусов - сложнее обеспечить участнику яркие впечатления. "В офлайн они появляются благодаря смене обстановки, а онлайн-картинка запомнится только в том случае, если подготовлен крутой контент", - отметила Инна Анисимова. По ее мнению, тренд на гибридные мероприятия сохранится на ближайшие пять лет точно, так как за год пандемии многие компании уже привыкли к онлайн-формату.

- Мир меняется, ничто не стоит на месте, с развитием технологий меняется и наш жизненный уклад. Совещание в Zoom, которое удивляло нас год назад, сейчас не вызывает реакции, а еще через год мы перестанем обращать внимание на гибридные форматы и будем обсуждать другие новые тренды, - уверена Лилия Глазова.