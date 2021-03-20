К сентябрю ожидается взрывной рост вакансий

Ситуация на рынке труда сейчас намного лучше, чем год назад, во время карантина, рассказала "РГ" хедхантер Алена Владимирская, руководитель "Лаборатории карьеры Алены Владимирской".

- Самое приятное, что она начала выправляться в тех отраслях, которые больше всего пострадали в пандемию - например, в туризме, малом бизнесе, общепите. При этом зарплаты по-прежнему не растут - они как упали в период карантина, так и стоят. Пока роста не намечается.

Если не случится новой волны ковида или другой неприятности, мы ждем взрывного роста вакансий к сентябрю. Компании начинают рисовать стратегии развития уже не на месяц, как это было год назад, а на горизонт 1-3 года.

К нам приходят и работодатели, и соискатели, поэтому мы видим ситуацию с двух сторон. Конечно, очень сильно растет спрос на все цифровые профессии, потому что все увидели, что онлайн - фактически единственный канал сейчас, который сильно влияет на рост любого бизнеса. Очень востребованы все ИТ-специалисты, начиная от программистов и интернет-маркетологов до менеджеров интернет-проектов и т.д. Но все реже "покупают" людей совсем без опыта работы, если только вы не молодой специалист. То есть закончить курсы программирования - совсем не гарантия трудоустройства. Топ-менеджмент и менеджеров среднего звена в ИТ спрашивают об опыте в конкретной отрасли.

Очень сильно растет сельское хозяйство, во многом это связано с санкциями. Растет и внутренний туризм - Крым, Алтай, Краснодарский край, "Золотое кольцо" и другие регионы. Вокруг развивается инфраструктура и логистика, поэтому требуются люди в гостиницы, рестораны, причем не только низовой персонал, но и управленцы. Еще одно растущее направление - кибербезопасность. Рост мошенничества - это обратная сторона массового перехода в онлайн. Многие компании от этого пострадали, поэтому очень дорого сейчас покупают специалистов по информационной безопасности.

Все более активным работодателем становится государство и начинает платить адекватные зарплаты. Поэтому госслужба становится драйвером рынка труда. У крупного нецифрового бизнеса - банки, девелоперы, ритейлеры - становится очень востребовано все, что связано с данными и аналитикой.

С другой стороны, мы видим огромный спрос на рабочие профессии, в которых сложно найти людей высокой квалификации - токари, слесари, электромонтеры. Это очень дефицитные специальности и очень дорого стоят, потому что эти профессионалы советских времен постепенно уходят с рынка труда, а заменить их сложно.

Становится меньше работы в иностранных компаниях в России, особенно в европейских. Это связано с санкциями и валютными курсами. Где-то их замещают российские компании, где-то - азиатские, в частности, китайские. Европа по-прежнему держит офисы в России, но сокращает или как минимум не увеличивает штат, а Китай, наоборот, активно развивает.

К нам приходит много людей, живущих в регионах и желающих работать в федеральных компаниях. Раньше это всегда было связано с переездом, сейчас больше возможностей удаленной работы. Но многое зависит от того, чем вы занимаетесь. ИТ, телеком, инновационные компании оставляют огромное количество людей на удаленке, и специалистам из регионов становится легче найти работу. В основном, ИТ-специалистам, продажникам и бэк-офису (юристы, бухгалтеры, HR). С другой стороны, часть вакансий привязана к офисам - топ-менеджмент либо, наоборот, низовые вакансии, а также к реальным производствам (токарь или пекарь удаленно не работает). Еще один аспект - стало сложнее найти работу жителям больших городов. Зачем компании брать бухгалтера из Москвы на 80 тысяч рублей, если он возьмет удаленного из Ярославля на 70.

Впервые за многие годы мы видим рост переходов из отрасли в отрасль. Это связано с тем, что все восстанавливаются по-разному, и те, у кого этот процесс сложный или занимает больше времени, вынуждены покупать компетенции, которых им не хватает для развития. Например, ритейл очень активно покупает специалистов из других отраслей, R&D в медицине, все, что связано с робототехникой, банки, медиа. Есть отрасли, которые не перекупают, потому что и так активно растут - например, ИТ.

Но не каждого специалиста из другой отрасли возьмут. У вас может быть нерелевантный опыт, нет должных компетенций или вы работали в компании не того уровня. Нужен карьерный check up - рекрутер проведет аудит ваших навыков и скажет, в какие отрасли и на какие позиции есть шанс претендовать. Среди востребованных компетенций - все, что связано с аналитикой, внедрением крупных ИТ-систем, программированием, менеджментом проектов, в которых вы отвечали и за расходную, и за доходную части бюджета.