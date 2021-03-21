Маркетологи сравнили цены в городах России, Италии и Беларуси

Суточный рацион россиян с начала года подорожал на восемь процентов. Самый дорогой набор продуктов для трехразового питания нашелся в Якутске, самый дешевый - в Ульяновске. Мониторинг цен провели в рамках общероссийского некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой" 15 марта 2021 года (есть в распоряжении "РГ"). Члены сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф" обошли магазины федеральных и местных торговых сетей в 38 российских регионах.

В рамках проекта каждый квартал фиксируют розничные цены на три десятка продуктов. Выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке (не пересчитывая на килограмм). Состав корзины "Котлета с пюрешкой" всегда один - это ингредиенты для условного рациона на сутки. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

Для сравнения на этот раз маркетологи привлекли коллег из Италии и Беларуси. Так, стоимость "Пюрешки" в небольшом городе Франкавилла-Фонтана в марте составляла 7,99 евро (эквивалентно 670 рублям), или менее десяти процентов дневного заработка. В Минске рацион обошелся бы в 369 российских рублей и отнял бы примерно 17 процентов от среднего заработка.

Что касается России, то самая дорогая "Картошка с пюрешкой" в Якутске стоила 504 рубля. А самая дешевая в Ульяновске - 280 рублей. По сравнению с предновогодним уровнем стоимость "Пюрешки" в нашей стране выросла в среднем на 6,4 процента. Почти во всех регионах, охваченных исследованием, набор базовых продуктов подорожал. Немного снизились цены только в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сыктывкаре и Пензе - на пять, четыре, три и один процент соответственно.

В сентябре в абсолютном большинстве городов-участников "Пюрешка" стоила не более 300 рублей в день. В декабре такие низкие цены можно было найти в половине городов. Сейчас - лишь в каждом шестом. "Очевиден устойчивый тренд к росту стоимости самых доступных продуктов, в том числе и за счет исключения из ассортимента дешевых вариантов", - заключили авторы исследования.

Сильнее всего - на 22 процента - рацион подорожал в Барнауле (Алтайский край), где в декабре "корзина" была одной из самых бюджетных. Лидер в абсолютных цифрах - Якутск, там "Пюрешка" обходится в 504 рубля. Выше, как будто некуда, и рост цен за квартал здесь оказался незначительным, около двух-трех процентов.

Дешевле всего рацион оказался в Ульяновске: 280 рублей на день. Декабрьский минимум, напомним, демонстрировала Астрахань (255 рублей). Второе место сегодня занимает Сыктывкар с суточным набором продуктов за 281 рубль, третье - Омск с 293 рублями. Последний, кстати, регулярно входит в тройку городов с самыми низкими ценами.

В Москве стоимость рациона хоть и выросла на восемь процентов, но не превысила 370 рублей. В "Полстерах" объяснили это тем, что в столице за те же деньги, что и в Ульяновске, продаются товары меньшего веса. А в исследовании, напомним, учитывают продукты в минимальной (достаточной для приготовления блюда на день) фасовке. Стоит отметить, что методика проекта не учитывает акции ретейлеров и дисконты по их картам. В марте маркетологи отдельно записали цены со скидками в одной из торговых сетей. Такой набор продуктов оказался в среднем на 7,6 процента дешевле обычного.

В четырех из пяти городов, вошедших в исследование, стоимость "Пюрешки" превысила 80 процентов от величины прожиточного минимума в пересчете на день. Перед Новым годом таких участников было меньше - две трети. В Москве и Сыктывкаре на условную "корзину" хватает примерно половины ПМ.

"С учетом данных официальной статистики в России в декабре 2020 года был отмечен "взрывной рост" заработной платы. Поэтому доля расходов на условный суточный рацион в структуре среднедневного заработка жителей большинства регионов заметно уменьшилась. Так, в отличие от декабря, не отмечено ни одного региона с долей "Пюрешки" более 30 процентов от размера номинальной начисленной заработной платы за месяц (в пересчете на день). В декабре таких городов было четыре", - говорится в исследовании.