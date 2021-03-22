Полный курс вакцинации получили 4,3 миллиона россиян

Вакцинация от коронавирусной инфекции в российских регионах наращивает темпы. Полный прививочный курс, то есть обе дозы вакцины, получили 4,3 миллиона человек.

В стране работает 4,5 тысячи стационарных прививочных пунктов. Фото: Константин Завражин/РГ

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, совместно с минпромторгом идет постоянная работа по наращиванию выпускаемых объемов и "Спутника V", и второй российской вакцины "ЭпиВакКорона". До конца марта также начнется выпуск промышленных партий третьей вакцины - "КовиВак", разработанной Научным центром имени Чумакова. Министр подчеркнул, что предъявляются очень жесткие требования к проверке качества вакцин. Работает система двойного контроля каждой выпускаемой партии - разработчиками вакцин НИЦ имени Гамалеи и ГНЦ "Вектор", а также лабораториями системы Росздравнадзора.

"В марте должно быть выпущено 12,5 миллиона комплектов вакцины "Спутник V". В апреле - уже 17 млн. За полгода будет произведено 80 млн доз, - отметил глава минпромторга Денис Мантуров. - Наращивается и объем производства "ЭпиВакКороны" - в дополнение к линии, выпускающей ампулы, введена в строй современная технология расфасовки вакцины в шприц-ручки".

"Благодаря наращиванию темпов производства мы получаем большие объемы вакцины, - отметил Мурашко. - До конца марта в регионы будет отправлено 6,5 млн доз, в апреле-мае - до 30 млн доз. Приоритет в вакцинации имеют граждане старше 60 лет. На сегодняшний день эта возрастная группа составляет 46% от общего количества привитых".

В нашей стране работает уникальная система контроля безопасности вакцинации - дневник самоконтроля ведет каждый пятый привитый

Мурашко рассказал, что совместно с властями регионов к вакцинации активно привлекают не только стационарные медучреждения, но и мобильные бригады. Медики выезжают непосредственно в социальные учреждения. На сегодняшний день в стране работает 4,5 тысячи стационарных прививочных пунктов и более тысячи - мобильных. И одна из важных задач сегодня - активно информировать людей, где и когда они могут сделать прививку и зачем это нужно. Пока в стране не будет создан коллективный иммунитет, а это возможно, если защиту от вируса получат 60-70% населения, власти не смогут отменить противоэпидемические ограничения.

Между тем все больше данных собирается о том, что "Спутник V" - одна из самых безопасных вакцин против COVID-19, используемых на сегодняшний день. В этом убеждают результаты работы фармаконадзора - пояснил Мурашко. Эта система позволяет медикам оперативно передавать сведения о побочных проявлениях после прививки, аккумулировать и анализировать эти данные. Более того, в нашей стране действует еще одна уникальная схема контроля за качеством вакцинации - это самонаблюдение со стороны самих граждан.

"Дневник самонаблюдения ведет сегодня каждый пятый привитый", - подчеркнул Михаил Мурашко. Напомним, что эта система осуществляется через портал госуслуг.

Кстати, в минздрав пришла информация и по тому, как проводится вакцинация в Аргентине - такие обратные данные по переносимости вакцины очень важны для подтверждения безопасности "Спутника V".

Еще одна хорошая новость - продвигается процесс регистрации "Спутника V" в ЕС. В апреле в Россию приезжает группа экспертов для контроля клинических исследований, проведенных по нашей вакцине.