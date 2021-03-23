В преддверии майских праздников многие планируют поездки и по стране, и в уже открывшиеся страны. Но для выезда за границу нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Кроме него лаборатории предлагают различные тесты на антитела к коронавирусу. Как не запутаться и сдать именно тот анализ, какой нужен? На вопросы "РГ - Недели" ответил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

Прежде чем сдавать анализы на коронавирусную инфекцию, нужно разобраться, какой именно тест делать в той или иной ситуации. Фото: РИА Новости

Для чего, отправляясь, например, в открытую для нас Турцию или ОАЭ, нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19?

Этот тест сдается, чтобы проверить, болен ли человек или, возможно, является носителем вируса (даже если у него нет никаких симптомов нездоровья), выделяет ли он в настоящий момент вирус из верхних дыхательных путей, то есть является ли источником инфекции для окружающих. Это единственный и ставший уже стандартным тест для туристов: при въезде практически все страны требуют предъявить справку о тесте, сданном не ранее чем за 72 часа до отъезда. Кстати, оформляется эта справка - чтобы не было недоразумений - на английском языке. Еще один момент: при оформлении справки для выезда за границу необходимы данные загранпаспорта.

После возвращения из поездки тест придется сдать еще раз - в течение трех дней после приезда, а результат загрузить на портал госуслуг. Это требование Роспотребнадзора необходимо выполнять, чтобы контролировать эпидемическую ситуацию в стране. Напомню на всякий случай, что туристы, проигнорировавшие это требование, могут быть оштрафованы.

Результаты тестирования готовы на следующий день, их отправляют на электронную почту, которую вы указали при регистрации.

Кроме того, можно сдать ПЦР-тест, чтобы убедиться, что вы здоровы, то есть исключить бессимптомное течение заболевания. Это может понадобиться, если, например, вам предстоит встреча с пожилыми родственниками и вы не хотите рисковать их здоровьем. Кроме того, с помощью такого тестирования можно проверить, не заразились ли вы коронавирусом, если вы точно знаете, что контактировали с заболевшим.

Для чего сдают тесты на антитела? Какие они бывают и в каких случаях применяются?

Тесты выполняются на наличие антител (иммуноглобулинов) IgA, IgM и IgG. Антитела IgA первыми вырабатываются нашей иммунной системой в ответ на вторжение вируса, если тест на них положительный, значит, человек находится в острой фазе заболевания (даже если у него нет симптомов). Антитела IgM начинают вырабатываться несколько позже, где-то на 3-4-й день после возникновения симптомов - оба этих типа антител являются маркерами первичной инфекции, их наличие говорит о том, что человек недавно контактировал с инфекцией и находится в активной стадии заболевания. Обычно исследование на антитела IgM используется в качестве вспомогательного - для уточнения фазы инфекции.

Наконец, антитела IgG, которые начинают вырабатываться примерно с 10-11-го дня, иногда к концу второй недели после появления симптомов, говорят либо о поздней фазе заболевания, когда больной уже идет на поправку и организм выработал иммунитет к коронавирусу, либо о том, что человек переболел COVID-19 ранее. При этом наличие IgG, к сожалению, не исключает возможности заражения окружающих.

Сейчас тесты на антитела чаще всего выполняют люди, которые собираются вакцинироваться, чтобы убедиться, что они не перенесли COVID-19 раньше бессимптомно и не получили иммунитет естественным путем. Если тест показывает высокий титр антител к коронавирусу, вакцинацию можно спокойно отложить.

Как правильно сдавать тесты?

Для теста ПЦР берется мазок биоматериала со слизистой носоглотки. Анализ сдается натощак либо через три часа (или позже) после еды. За три часа до взятия мазка нельзя чистить зубы, полоскать рот, пить, жевать жевательную резинку, применять антисептические таблетки, полоскания и спреи.

Для теста на антитела берется кровь из вены. Сдавать кровь нужно натощак утром или днем через не менее чем четыре часа после последнего приема пищи.