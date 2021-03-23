Популяционный иммунитет в России благодаря вакцинации может быть сформирован уже к июлю-августу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по проблемам вакцинации, которое провел президент Владимир Путин.

"Если удастся ускорить вакцинацию в регионах, можем успеть достигнуть цели по созданию коллективного или популяционного иммунитета еще раньше", - подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой ,особенно важно сделать прививку против коронавируса в преддверии отпускного сезона. "Скоро отпуска, люди будут собираться на отдых, покупать путевки. При этом очень важно подумать о безопасности. Нужно провакцинироваться и сделать свой отпуск безопасным для себя и своих близких", - заключила вице-премьер.