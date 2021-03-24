Совершенствование системы госзакупок продолжается быстрыми темпами

Российская экономика - по признанию даже тех, кто не слишком лояльно относится к нашей стране - сдала "тест на ковид", причем даже лучше, чем экономики многих развитых стран. Тут есть несколько причин, и две важнейшие из них очевидны. Первая - значительная роль государственного сектора и стабилизирующая роль госзаказа при падающем спросе. Вторая - готовность экономики к работе в условиях цифровизации, и здесь роль системы госзакупок тоже очень велика.

Сегодня в Москве открывается XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ", на котором представители госорганов, предприятий, эксперты и ученые обсудят и достижения, и самые острые проблемы системы государственных и муниципальных закупок. В последние годы она активно модернизируется, упрощается, становится более четкой. О сути ее оптимизации "РГ" рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Василий Сергеевич, какие изменения произошли в системе госзакупок за прошедший год?

Василий Осьмаков: В сферу ответственности Минпромторга России входит регулирование госзакупок применительно к целям импортозамещения. Система государственных закупок - это не только совокупность регламентированных процедур и действий, осуществляемых заказчиком и участниками, но и возможность обеспечения хозяйствующих субъектов гарантированными заказами. Это важный механизм защиты внутреннего рынка, национальной безопасности и развития экономики.

За прошлый год, несмотря на все сложности, вызванные пандемией, были проведены комплексные корректировки нормативной базы, направленные на создание эффективной конкурентной и прозрачной системы закупок с ориентацией на отечественного производителя. В частности, по линии Минпромторга РФ проведена работа по трансформации существующей системы запретов и ограничений. Одним из главных нововведений этого года стал механизм квотирования в системе закупок.

3 декабря 2020 года председатель правительства РФ М.В. Мишустин подписал два постановления (№ 2013 и № 2014), предусматривающие перечень товаров, в отношении которых установлены минимальные доли закупок и порядок их достижения заказчиком. Запуск механизма квотирования стал возможным в результате комплексного подхода к проработке всех необходимых регуляторных документов, в частности, принятия постановлений правительства РФ № 616, устанавливающего запреты, и № 617, вводящего ограничения. Они сформировали основную базу для создания приоритета продукции российского производства при закупках.

Подчеркну, что эти постановления надо обсуждать в контексте проводимой в последние годы промышленной политики. В конце 2014 года был принят закон о промполитике. В нем были заложены базовые инструменты и принципы, которые, дополняя друг друга, создают единый организм отечественной промышленности. Речь в том числе о заданном векторе импортозамещения, механизме специнвестконтрактов, Фонде развития промышленности и самом понятии "российский производитель". Постановление правительства РФ № 719 устанавливает определенные требования к локализации продукции для того, чтобы она могла считаться российской. И затем были приняты постановления в части запретов и ограничений и, в развитие этой новеллы постановление о квотировании.

Оказались ли новые механизмы более эффективными?

Василий Осьмаков: Несомненно. Механизмы импортозамещения закладывались давно, еще с кризиса 2008 года. Обновленные инструменты импортозамещения в закупках отвечают всем современным тенденциям - единообразию, универсальности, цифровизации. Уже за полгода работы постановления № 616 (с июля по декабрь 2020 г.) за разрешением на закупки иностранной продукции было подано заявок на 83 миллиарда рублей. Из них ввиду наличия российского аналога были запрещены закупки на сумму 17 миллиардов. Учитывая, что весь процесс осуществляется на цифровой платформе ГИСП, результаты мы наблюдаем в онлайн-режиме. На текущий момент уже подано заявок на 745,7 миллиарда рублей, из них ввиду наличия российских аналогов отказано в закупках на 21,8 миллиарда, большая часть заявок в работе. Такой прирост связан с тем, что основной массив закупок осуществляется в первом полугодии.

Об эффективности также говорит статистика количества включенной товаропроизводителями позиций в реестр промышленной продукции. Если с 1 мая 2020 года в реестре находилось 23,7 тысячи товаров, то на декабрь - 59,1 тысячи., а на текущий момент - уже более 72 тысяч.

Растет и доля российской продукции в госзакупках. По итогам прошлого года она выросла в стоимостном выражении на 300 миллиардов рублей - до 57 процентов с 49 - в 2019 году. Только за счет механизма квотирования этот показатель может вырасти примерно до 65 процентов.

Как отражаются в системе госзакупок задачи, поставленные в Нацпроектах?

Василий Осьмаков: Реализация Нацпроектов направлена в первую очередь на создание инфраструктуры, а также на институциональные изменения существующих правил игры. Если совершенствование регулирования осуществляется госорганами и зачастую не требует дополнительных расходов, то создание инфраструктуры - это сфера со значительными инвестициями, в том числе государственными.

Так, крупные строительные проекты в рамках Нацпроектов представляют собой, как правило, закупки комплексных работ и услуг "под ключ". На них приходятся примерно 70 процентов всех закупок. Они реализуются путем выбора генподрядчика, который осуществляет закупки отдельных единиц оборудования и услуг в рамках комплексного проекта. До принятых изменений в законодательство подобная деятельность не регулировалась законодательством. Теперь, даже при реализации комплексной закупки, должны быть выполнены требования по приобретению минимального объема отечественных товаров, работ и услуг. Кроме того, мы распространили запреты и ограничения на продукцию, которая поставляется в рамках лизинга, работ, услуг - все это теперь отдельно выделяется и прослеживается. Огромная работа была проделана совместно с Минфином РФ и казначейством по формированию соответствующих каталогов (КТРУ). На сегодняшний день перечень в нем конкурентоспособной российской продукции, использование которой необходимо именно для реализации нацпроектов, включает в себя 2829 позиций. Вся эта номенклатура описана, и на нее могут ориентироваться заказчики. А каталог продукции ГИСП охватывает сейчас в целом более 825,5 тысячи позиций промпродукции.

Безусловно, этот механизм требует донастройки, но первый шаг на пути к стимулированию спроса на отечественную продукцию, закупаемую в рамках нацпроектов, реализован. В дальнейшем будут оттачиваться детали, обеспечивающие его бесперебойную работу. Такая практика не противоречит международному опыту. Во многих развитых и развивающихся странах (например, в США или в Казахстане) распространена практика выставления требований по объему закупки продукции и услуг местного производства при реализации как инфраструктурных, так и любых других проектов, имеющие отношение к интересам государства.

Квотирование закупок отечественной продукции - это новый институт, который надо еще совершенствовать, но квоты придали системе госзаказа большой политический импульс. Они выступают своего рода посылом, волеизъявлением государства, а операционную работу выполняют постановления №№ 616 и 617. Получилась "вертикаль" из политических импульсов и механизмов, которые позволяют обеспечить достижение целей, поставленных государством в нацпроектах.

Какие меры поддержки Минпромторг РФ реализует для компаний, выполняющих госзаказ?

Василий Осьмаков: Мы предлагаем российским компаниям поддержку на каждом этапе производства и реализации промышленной продукции. Действуют и меры по стимулированию спроса на продукцию отечественного производства при реализации госзаказа. Это два направления, существующих параллельно. При этом получение поддержки не препятствует возможности участия компании в отборе поставщиков при госзаказе, и наоборот. Как и сам факт выполнения госзаказа не является основанием для предоставления дополнительных преференций.

Меры поддержки предусмотрены также стратегией развития обрабатывающей промышленности, госпрограммами. Портфель проектов Фонда развития промышленности, признанного бизнесом самым востребованным и эффективным институтом развития, достиг уже 200 миллиардов рублей.

В рамках Нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" была запущена масштабная кредитная программа по поддержке экспорта, объем которой на сегодня составляет полтриллиона рублей. Кредитные продукты предназначены для финансирования расходов экспортера и производителя экспортной продукции на приобретение сырья, материалов, оплаты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по контрактам, заключенным на зарубежные поставки товаров и услуг. Будут запущены и новые механизмы - по поддержке экспортно-ориентированных НИОКРов, сертификации зарубежной продукции, послепродажного обслуживания российской продукции за рубежом. Все эти инструменты мы запускаем уже в апреле.

Насколько успешен оказался переход на цифровые технологии в системе госзакупок?

Василий Осьмаков: Благодаря переходу на электронный формат, мы теперь намного лучше видим, что и как закупается. Повысилась прослеживаемость того, российская это продукция или импортная. В результате стало удобнее работать и производителям, и покупателям. В цифровой формат мы полностью перевели выдачу сертификатов "российскости" по постановлению № 719. Переходим также на единую, более гибкую балльную систему оценки локализации.

Правда, пока требования по "российскости" продукции не работают на этапах контрактации и контроля. Из-за отсутствия соответствующего правового института невозможно понять, есть ли умысел в поставке иностранного продукта вместо отечественного. Нужна система контроля за исполнением этих требований, и сейчас ведется работа по внесению в КоАП ответственности за подобные нарушения.

Другой важный вызов связан с тем, что глобальная промышленность переходит от продуктового, товарного мышления в сторону сервисного. В этой связи мы ведем работу по созданию системы критериев "российскости" услуг. Например, когда строится школа, то заказывается услуга по строительству. При реализации транспортных и инфраструктурных проектов вместо прямого приобретения оборудования закупается, как правило, услуга с использованием машин и оборудования. Нам нужно, чтобы и стройматериалы, и техника, и рабочие руки - то есть вся добавленная стоимость в рамках услуги тоже была российская. Сейчас пока требований таких нет.

Нормы и правила госзакупок обновляются, но нет ли среди прежних тех, что уже устарели и требуют отмены?

Василий Осьмаков: В настоящий момент все нормативные акты проходят согласование в рамках "регуляторной гильотины" на предмет избыточности и актуальности требований.

Какие еще меры по совершенствованию госзакупок ожидаются в ближайшем будущем?

Василий Осьмаков: Ключевая задача - вовлечение предприятий в цифровую среду (ГИСП, ЕИС и другие государственные цифровые платформы). Если предприятие не зарегистрировало свою продукцию, то для этих систем ее как бы не существует. Это по-своему бесконечная работа, потому что и новые предприятия появляются, и действующие запускают новую продукцию. Тут есть практические барьеры: например, начальная максимальная цена контракта в рамках квотирования должна рассчитываться по российской продукции. Если ее в каталоге нет, то и рассчитать невозможно.

Дальнейшая цифровизация всех этих процедур должна обеспечить сквозную увязку каталогов с ЕИС. Необходимо регулярно дополнять КТРУ, то есть предстоит много монотонной рутинной работы. Но ее итогом станет более гибкая и комфортная для всех участников система госзакупок, а значит - и более эффективное функционирование нашей экономики в целом.