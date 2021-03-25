Минэкономразвития: На подсолнечник будет введена запретительная пошлина

Механизм демпфера на подсолнечник и подсолнечное масло проработан и практически согласован между федеральными органами власти. В ближайшее время документы на этот счет будут переданы в правительство, заявил на брифинге в правительстве министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, на семена подсолнечника пошлина будет носить по факту запретительный характер. Сейчас она составляет 30%. Ранее источники на рынке сообщали, что она может быть увеличена до 50%.

"У нас семян недостаточно, мощностей завода по производству подсолнечного масла существенного больше, чем семян на сегодняшний момент. Мы заинтересованы в том, чтобы перерабатывать это все внутри страны", - пояснил Решетников.

Сама пошлина на подсолнечное масло будет "сконструирована по принципу механизма на пшеницу". То есть будет необлагаемая часть - ниже определенной цены пошлины не будет. А сверх этого на разницу будет установлена пошлина в 70%.

"Цена эта (необлагаемая - прим. ред.) сейчас обсуждается. Она содержит хорошую норму рентабельности для сельхозпроизводителей. Мы все действия принимаем с учетом хорошего уровня рентабельности в сельхозпроизводстве. Нам важно, чтобы они (аграрии - прим. ред.) были уверены, что любые наши действия обеспечивают хорошую норму прибыли", - сказал Решетников.

Он уточнил, что пошлина на подсолнечник будет введена уже с 1 июля, когда закончит действие предыдущая. А пошлину на подсолнечное масло предполагается ввести с 1 сентября 2021 года в расчете на новый урожай.

"На подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчете на договоренности с производителями, что они обеспечат внутренний рынок, что никаких проблем ни в объемах, ни в цене не будет", - пояснил Решетников.