Премии лучшим фильмам и сериалам вручат в дополненной реальности

Сегодня особенный вечер - в Москве пройдет вручение одной из главных кинопремий. Церемония вручения IX Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится в совмещенном формате: продюсеры присутствуют в студии Пятого канала, а номинанты выходят в эфир в онлайн-формате при помощи российского сервера видеоконференций True Conf. Если все пойдет, как задумано по сценарию, зрители увидят настоящее театрализованное шоу, а победители даже услышат аплодисменты. Звуковые и визуальные эффекты создадут ощущение присутствия на торжестве для каждого.

Трансляция будет идти на официальном сайте Пятого канала и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. И раз уж речь зашла о сценарии, то приоткроем тайну: церемония вручения Премии Ассоциации продюсеров станет... расследованием. Ведущий мероприятия Гарик Мартиросян, будет искать "виновных" в создании самых успешных фильмов и сериалов 2020 года. Поможет ему в этом Ирина Петрова. Им обоим предстоит опираться на экспертную оценку "продюсерского клана". Звучит, как в фильмах про мафию, и создает интригу.

Застройщики площадки уже подсчитали, что потратили 916 метров деревянного бруса, 32 древесноволокнистых плиты, 125 кг штукатурки, 150 квадратных метров бархата, 78 метров глянцевого пластика, около 20 литров акриловой краски, 12 аэрозольных баллонов бронзы и много золотой пудры. Последняя, в частности, активно применялась в процессе создания "золотой комнаты", где стоит сейф, в котором хранятся статуэтки для победителей. Еще есть "виртуальная комната" с экранами дополненной реальности. Заходя в нее, ведущие мероприятия будут переноситься в самые "кинематографичные" уголки планеты.

Над оформлением декораций мероприятия работает первая в России студия дополненной реальности Parallax Digital с применением технологии Virtual Production, которая используется при съемке рекламных роликов, фильмов и сериалов. Она позволяет менять декорации быстрее, чем обычно. На IX Премии АПКиТ реальные театральные декорации, изготовленные по спецзаказу, составят единый комплекс с виртуальными. При этом специалисты уверяют, что зритель не сможет отличить одно от другого. В студии установлен светодиодный Parallax - экран площадью 60 квадратных метров.

Материал "РГ" будет дополняться, по мере того, как будут вручаться призы. Ответы на вопросы: "Кто виноват в создании успешного кино?", "Что делать?" и "Кому из кинематографистов на Руси жить хорошо?" не заставят себя ждать.