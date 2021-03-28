Часть "коронавирусных" послаблений ЦБ завершатся на этой неделе

Рекомендации ЦБ РФ о реструктуризации кредитов пострадавшим от пандемии коронавируса гражданам, малым и средним предприятиям, а также о создании резервов по корпоративным ссудам перестанут действовать с 1 апреля. Они были установлены Центробанком год назад накануне объявленных для предотвращения распространения COVID-19 "нерабочих дней" в апреле 2020 года.

Среди прочего, ЦБ РФ тогда рекомендовал российским банкам производить реструктуризацию кредитов по обращениям граждан, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, не начислять заемщикам неустойку за просроченную задолженность и не выселять должников из жилья, на которое обращено взыскание. Период действия этих послаблений заканчивается 31 марта 2021 года.

За период с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 гражданами в банки было подано 3,36 млн обращений о реструктуризации. К отчетной дате успели рассмотреть 99% заявлений, вынесено чуть больше 2 млн положительных решений, проведено свыше 1,8 млн реструктуризаций на общую сумму 895 млрд рублей, уточняет ЦБ. Регулятор допускает, что до 30% реструктуризированных в прошлом году кредитов могут стать "плохими". Из-за этого банкам придется увеличить размеры своих резервов на 2%.

Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что ни сам период послаблений, ни его завершение, на банковском секторе негативно отразиться не должны.