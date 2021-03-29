Как снижение беспошлинного порога в интернет-торговле скажется на бюджете

После того, как беспошлинный порог для покупок в иностранных интернет-магазинах понизили с 500 до 200 евро, правительство недосчиталось 6 млрд рублей.

Делая онлайн-покупки на иностранных торговых площадках, россияне одновременно пополняют бюджет собственного государства. Происходит это не только за счет прямых налогов и пошлин, но и благодаря развитию отраслей российской экономики, смежных с трансграничной электронной торговлей. Если поток посылок из-за рубежа сократится, вслед за ним пойдут вниз и доходы госбюджета, выяснили эксперты Высшей Школы Экономики. По их подсчетам, при уменьшении объемов трансграничной электронной торговли на 10% доходы бюджета снижаются на 1%.

Исследование НИУ ВШЭ охватило крупнейшие зарубежные интернет-площадки, на которых привыкли делать покупки жители нашей страны. Кроме "большой тройки" - Amazon, AliExpress и eBay - в этот список попали также ASOS, Farfetch, JD.com. Joom и iHerb. Одновременно проанализированы были и данные Почты России. В результате специалисты ВШЭ получили возможность оценить эффект, который трансграничные покупки оказывают на налоговую сферу, доходы почтовых и курьерских служб и другие смежные сектора экономики.

По итогам прошлого года объем отечественной интернет-торговли достиг 10% от всей российской розницы (https://www.strana2020.ru/mediaoffice/uydet-li-torgovlya-v-onlayn-chto-pokazhet-perepis-naseleniya/). Покупки, сделанные в зарубежных онлайн-магазинах, и вовсе составили суммарно всего 1-1,5%. И тем не менее трансграничная дистанционная торговля довольно сильно влияет на объемы всего государственного бюджета. Особенно если оценивать не только сумму, потраченную на собственно покупки, но и всю сформировавшуюся вокруг этого процесса инфраструктуру, добавленную стоимость, которую создает малый и средний бизнес за счет обслуживания зарубежных покупок россиян.

"Трансграничная электронная торговля создает существенный объем добавленной стоимости в смежных областях - малом и среднем предпринимательстве, почтовых операторах, курьерских службах и др. Снижение порогов беспошлинного ввоза на товары из зарубежных интернет-магазинов неизбежно приведет к росту фискальной нагрузки на население, сокращению поступлений в бюджет от смежных отраслей и, как следствие, общему отрицательному эффекту для экономики страны", - предупреждает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

В 2019 году в обслуживании и доставке почтовых отправлений с товарами из-за рубежа было занято в общей сложности 75 тысяч человек, из которых только 28 тысяч трудились в почтовом секторе. Различных налогов и социальных взносов связанные с онлайн-торговлей работники заплатили 24 млрд рублей, а дополнительная валовая добавленная стоимость всего сектора составила 115 млрд рублей.

С 1 января 2020 года решением Евразийского экономического союза беспошлинный порог для одной посылки был снижен до 200 евро, после чего, по данным АКИТ (Ассоциации компаний интернет торговли), доля трансграничной торговли в общих онлайн продажах в России сократилась с 29% до 14%, а российский госбюджет лишился сразу 6 млрд рублей. При этом рост доходов от снижения беспошлинного порога составил всего 900 миллионов рублей.

Фактически речь может идти и о еще более серьезных потерях - потому что сокращение зарубежных покупок влечет за собой снижение занятости почтальонов, курьеров и работников других смежных областей, а также ослабление конкуренции на потребительском рынке. В свою очередь отсутствие нормальных конкурентных отношений вполне способно вызвать рост цен и создать условия, способствующие монополизации внутреннего рынка в отдельных продуктовых нишах.

Не исключено, что порог беспошлинного прохождения границы для покупок с иностранных торговых площадок будет снижаться и дальше.

"Есть предложение с 2022 года ввести порог в 100 евро. И дальше пошагово привести к 50 евро, 20 евро и далее принимать решение уже в соответствии с теми международными условиями, которые сложатся к тому времени. В целом - как решит Евразийская комиссия: возможно, порог в 20 евро будет уже и в 2023 году", - сообщил в минувшем феврале первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Стоит отметить, что основной движущей силой снижения беспошлинного порога в ЕЭК (Евразийской Экономической комиссии) является Беларусь, которая уже снизила у себя порог до минимальных 22 евро.

Чем опасна такая динамика, понятно. Больше пошлин - меньше посылок, меньше посылок - меньше доходов в бюджет. По оценкам специалистов Высшей Школы Экономики, снижение необлагаемого пошлинами порога на посылки из-за рубежа до 100 евро потенциально способно привести к еще большему сокращению общего потока посылок, чем это было при снижении порога с 500 до 200 евро. Отрицательный нетто-эффект для экономики в этом случае составит ориентировочно порядка 15 млрд руб. Начисленные таможенные платежи, как уже показала практика, не смогут покрыть ни выпадающих доходов от налогов, ни даже затрат на администрирования сборов. В результате только госбюджет недополучит около трех миллиардов рублей в год, а почтовые операторы из-за увеличения затрат на обработку посылок могут потерять еще больше - до пяти миллиардов в год.

"Проблема отечественного рынка электронной коммерции заключается в отсутствии единого подхода к подсчетам объемов рынка. Показатели объема рынка и их динамики могут кардинально отличаться в разных отраслевых источниках. Подходы Росстата к оценке рынка электронной коммерции не учитывают большую часть рынка, - отметил Марсель Салихов. - Это также касается трансграничной торговли. Наша методология, основанная на показателях Почты России и ряда интернет-площадок, позволяет исключить из покупки россиянами на зарубежных интернет-ресурсах услуги, которые не должны учитываться при оценке рынка интернет-торговли".

Возможно, в идее заблокировать россиянам возможность беспошлинного онлайн-шоппинга имеется здравое зерно - неслучайно она стабильно получает горячую поддержку в Министерстве финансов. Однако стоит, наверное, учитывать и такой тренд, выявленный ВШЭ в ходе своего исследования: основной причиной более высоких цен в российских интернет-магазинах по сравнению с их зарубежными аналогами являются не таможенные пошлины и другие налоги, а маржа, закладываемая в конечную цену самими российскими магазинами.