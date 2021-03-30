Сколько стоит отдых на российских курортах и где сэкономить на кешбэках

Программа туристического кешбэка становится популярнее у россиян - с 18 марта стартовал ее третий этап, который продлится до 15 июня. Туристам, купившим туры, круизы по России и забронировавшим отели, выплачивается обратно 20 процентов стоимости покупки. Только за первую неделю работы третьего этапа программы туры с кешбэком купили 100 тысяч человек. Корреспонденты "РГ" выяснили, куда сейчас туристы бронируют путевки и насколько выросли цены.

Крым занимает первое место по количеству купленных авиабилетов на майские праздники и лидирует по числу бронирований. Фото: GettyImages

Кубань: купи себе свободу

Россияне активно бронируют путевки на майские праздники в отели и гостевые дома кубанских курортов. "Конечно, третий этап туристического кешбэка повлиял на спрос, но вместе с тем выросли и цены - примерно на 10-15 процентов", - рассказала "РГ" председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

Особенно у гостей востребован Сочи и топовые отели, с комфортными расположением и услугами, в первую очередь с подогреваемыми бассейнами. Кстати, оформить кешбэк можно и на путевки в частные гостевые дома при условии, если они включены в эту программу. Например, двухместный номер класса "премиум" в центре олимпийской столицы на шесть ночей обойдется в 60 тысяч рублей за двоих, причем в эту стоимость включены завтраки и ужины. А путевка в отель выше классом обойдется уже в 160 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, Краснодарский край находится в числе лидеров по туристическому кешбэку, но цифры пока не называют. Ожидается, что кубанские курорты в начале мая посетят полмиллиона туристов. Кроме Сочи популярностью пользуются Геленджик и Анапа, а также горно-предгорные места с термальными источниками и бальнео­лечебницами, такими как Горячий Ключ и Лабинский район.

Что касается майского событийного туризма, то, например, в "Сочи Парке" пройдет пасхальная неделя "Светлая Весна", а в Геленджике откроется новый аттракцион "Купи себе свободу". Гости смогут испытать на себе атмосферу Древнего Рима, а также тяготы и радости жизни гладиаторов.

Крым: отдых подорожает на 10 процентов

Третий этап туристического кешбэка заметно подогрел интерес к Крыму. По данным минкурортов РК, в программе принимают участие 144 крымских объекта размещения, в том числе 22 санатория. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк считает, что республика по количеству туристов может выйти на уровень 2019 года, тогда регион посетили 302 тысячи человек. "Крым занимает первое место по количеству купленных авиабилетов на майские праздники и лидирует по числу бронирований, запускаются новые железнодорожные маршруты на полуостров", - говорит Алексей Черняк.

Высокий уровень бронирования на май отмечает и председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Пархоменко-Стамбульникова: "Активно идут групповые бронирования от тур­операторов. Если объекты с хорошей репутацией, удобным месторасположением и вменяемыми ценами, то на майские праздники у них уже номеров нет". По прогнозу главы регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, все популярные отели и гостиницы на праздники будут заполнены.

Туристам, купившим туры, круизы по России и забронировавшим отели, выплачивается обратно 20 процентов стоимости покупки

Особенно туристы выбирают Севастополь и южный берег Крыма. Большой наплыв отдыхающих ждет Севастополь на 9 Мая. День Победы здесь празднуют с особым размахом: военный и морской парады, на Сапун-горе театрализованная реконструкция штурма, военно-полевая кухня, праздничный концерт, авиашоу и салют.

Эксперты туротрасли отмечают: в этом году отдых подорожает на 10 процентов. Повышение цен в крымских отелях - не жадность, а вынужденная мера, связанная с ростом антиковидных затрат и убытков от локдауна.

Стоимость размещения в гостевых домах (бюджетный вариант) начинается от 2 тысяч рублей на двоих в сутки, номер в трехзвездочных отелях с завтраком на двоих обойдется от 8 тысяч рублей в сутки.

Ставрополье: в санаториях все места разобраны

Интерес к отдыху в Ставрополье тоже вырос благодаря программе кешбэка. Сейчас бронирование достигает более 20 тысяч путевок. С начала марта гостиницы в регионе вновь принимают гостей без ограничений. Теперь не нужно никаких результатов тестов и направлений от работодателей, чтобы остановиться в городах Кавминвод. "Конечно, это поможет нам вернуться в прежнее финансовое русло. Число отдыхающих уже сейчас заметно выросло - бронирований стало больше", - говорит руководитель одного из отелей в Кисловодске Екатерина Носенко.

Но в регион можно будет приехать не только на отдых, но и на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Санатории, которые тоже участвуют в программе кешбэка, еще в прошлом году разработали программы для курортников, которые помогут восстановить здоровье после COVID-19. Для этого закуплено новое оборудование.

Загрузка здравниц на ближайшие полгода составляет почти 100 процентов. Места на майские праздники полностью разобраны.

Алтай: когда цветет маральник

Туристический кешбэк подогрел интерес к активному отдыху на Алтае. Фото: GettyImages

В Алтайском крае тоже активно бронируют туры с кешбэком. В региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности подчеркнули, что в первые две волны воспользоваться возвратом средств смогли не все из-за сложной эпидобстановки и слабой информированности отдыхающих. Но сейчас на Алтае большинство ограничений сняты, и программа кешбэка уже обкатана и должна заработать в полную силу. "Мы и в первые два раза получили серьезный приток отдыхающих благодаря кешбэку, - рассказал "РГ" замдиректора крупнейшей сети санаториев Белокурихи Олег Акимов. - Особенно радует, что это были туристы из европейской части страны, которые нечасто приезжают к нам из-за дороговизны авиаперелета. И сейчас полным ходом идет бронирование путевок на майские праздники, ожидаем стопроцентную загрузку".

Туроператоры уверены, что в этот раз кешбэк будет особенно востребован, потому что акция выпадает на длинные майские выходные и июнь, когда начинается отпускной сезон. В начале мая в Алтайском крае проходит одно из самых ярких туристических событий - праздник "Цветение маральника", которым в регионе открывают летний туристический сезон. В 2019 году он собрал около 30 тысяч туристов. В этом году на празднике ожидают не меньше гостей. В праздничные туры входит отдых в санаториях, сплавы по Катуни, посещение Тавдинских пещер, пасек, маральников.

И туроператоры соседней Республики Алтай активно работают с кешбэком. Представитель Ассоциации туристских организаций региона Сергей Зяблицкий рассказал, что если в первые две волны было много сложностей с его оформлением, то сейчас механизм уже отработан и проблем с оформлением нет.

Комментарий

Оправдала ли себя система кешбэка?

Алексей Цыганов, помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, автор законопроекта об электронных туристических визах:

- Система туристического кешбэка себя полностью оправдывает. Она рекламирует отдых в регионах и привлекает бизнес к работе на внутреннем рынке туристических услуг. Программа дала мультипликативный эффект. На один вложенный государством рубль туристы на отдых в России потратили 6 рублей. Это позволило предприятиям туриндустрии удержаться на плаву в период пандемии. Большое количество людей сумело отдохнуть и при этом сэкономить семейный бюджет. Говоря о цифрах, остановимся на итогах двух этапов программы, прошедших в 2020 году. Ею воспользовались около 300 тысяч туристов. Они потратили на туры 6,5 миллиарда рублей и получили возмещение от государства на 1,2 миллиарда рублей. Третий этап программы уже показывает хорошие результаты. Так, за первую неделю продано туров на 2,5 миллиарда рублей.

Подготовил Андрей Полынский