Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус

Роспотребнадзор разрешил при тестировании на наличие в организме человека возбудителя коронавирусной инфекции использовать любой зарегистрированный и подходящий для этого метод диагностики, а не только ПЦР-тесты.

Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое официально было опубликовано сегодня.

В документе отмечается, что необходимо обеспечивать уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 в количестве не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя. При этом допускается использование диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в России.

Само постановление вступает в силу 31 марта. До этого дня действует норма, по которой необходимый охват тестированием должен был обеспечиваться только за счет ПЦР-тестов.