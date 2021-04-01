Эксперт пояснил, всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией обратили внимание на потерю обоняния, некоторые, напротив, жалуются, что запахи стали нестерпимо интенсивными и необычными. С чем это связано и всегда ли такие симптомы подтверждают заболевание COVID-19? На этот вопрос "Российской газете" ответила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Почему, заразившись коронавирусом, многие примерно через 5-7 дней перестают ощущать запахи? А у некоторых - это вообще единственный симптом, который указал, что человек болен?

Наталья Пшеничная: Причин дизосмии (нарушения обоняния) и аносмии (потеря обоняния) значительно больше и встречаются эти нарушения достаточно часто.

Согласно научным данным около 1,4% населения страдает нарушением восприятия запахов. Причем, с возрастом число людей с дизосмией или аносмией увеличивается. В возрасте старше 65 лет нарушение обоняния отмечают более 50% населения, а в возрасте более 80 лет такие жалобы предъявляют около 80%.

Обонятельные рецепторы вместе с потоком вдыхаемого воздуха подвергаются травмирующему воздействию содержащихся в нем вирусов и бактерий, пыли и разных химических веществ. Маршрут к рецепторам лежит от ноздрей через носовые ходы, в которых может развиваться отек и воспаление. Волокна обонятельных нейронов по пути от обонятельного эпителия носа к головному мозгу проходят через отверстия в тонкой ячеистой кости черепа - решетчатой пластинке. На любом этапе этого сложного маршрута могут произойти нарушения, приводящие к нарушению обоняния.

Что касается COVID-19, потеря обоняния - один из наиболее распространённых симптомов этого заболевания, обычно возникающий в первую неделю. Это происходит у 75-80% заболевших и связано, предположительно, с тем, что вирус поражает вспомогательные клетки обонятельного эпителия, которые окружают рецепторные нейроны, отвечающие за восприятие запахов.

Какие болезни или патологические состояния, помимо COVID-19, могут привести к потере обоняния?

Наталья Пшеничная: Это заболевания носа и носовых пазух: различные риниты, в том числе аллергические, хронические инфекции, вызываемые бактериями и грибами, носовые полипы, сопровождающиеся воспалением и отёком слизистой оболочки, что приводит к деформации рецепторных клеток и нарушает их нормальное функционирование.

Изменения в составе слизи на поверхности обонятельных рецепторов, возникающие при воспалительных заболеваниях полости носа, могут препятствовать контакту с ними молекул пахучих веществ. При ОРВИ вирусы могут напрямую воздействовать на обонятельные рецепторы и окружающие их клетки, приводя к снижению или полной потере обоняния. А возникающие отек и воспаление слизистой оболочки носа только способствуют этим нарушениям.

Иногда человек теряет способность ощущать запахи при травме головы. Основная причина аносмии в этом случае - повреждение или разрушение волокон обонятельного нерва в местах прохождения через отверстия в решетчатой пластинке черепа в результате травмы. Сотрясения головного мозга тоже могут приводить к снижению обоняния. Чаще это происходит, если удар пришелся в область затылка. Именно там расположена зрительная ассоциативная зона центральной нервной системы.

А возраст влияет на способность ощущать запахи?

Наталья Пшеничная: Старение, воздействие токсичных веществ, некоторых лекарственных препаратов, нейродегенеративные заболевания (например, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера), астма, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и некоторые другие болезни, а также генетические особенности также могут вести к нарушению обоняния. В ряде случаев причина нарушения обоняния остается неустановленной.

Кстати, некоторые пациенты с болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера отмечали нарушения обоняния раньше других симптомов. Иногда этот симптом появляется при опухолях головного мозга. Загрязняющие химические и токсические вещества в воздухе могут повреждать обонятельные рецепторы. Эта причина считается одной из основных в возрастном снижении обоняния. В некоторых случаях аносмия является врожденной. Чаще всего она связана с генетическим заболеванием - синдромом Каллмана.

Насколько опасно это проявление заболевания?

Наталья Пшеничная: У большинства переболевших способность воспринимать и различать запахи восстанавливается. Но если у вас внезапно пропало обоняние и не восстановилось в течение двух месяцев после перенесенной респираторной вирусной инфекции - это повод обратиться к врачу для проведения углубленного обследования.