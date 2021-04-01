Мурашко рассказал, какие ограничения к применению есть у трех вакцин

Особых ограничений для использования всех трех вакцин нет, тем не менее, медработник, который осматривает пациента перед вакцинацией, может дать рекомендации по препарату для прививки, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью "России-24".

"Особых ограничений по всем трем препаратам нет. Вакцина института имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" могут приниматься в возрасте 18 лет и старше (без верхнего ограничения). Вакцина центра имени Чумакова пока разрешена у пациентов 18-60 лет, но продолжаются ее клинические исследования и для старшей возрастной группы. Противопоказанием могут быть аллергическая реакции и некоторые инфекционные осложнения", - отметил министр.

Сам Мурашко вакцинировался "Спутником V" и, по его словам, имеет высокий титр защитных антител.

"Мне приходится бывать в красных зонах, поэтому профилактическая защита нужна, как и всем медицинским работникам, чтобы избежать заболевания и грозных осложнений. Я привился вакциной Центра Гамалеи ("Спутник V"). Перенес прививку хорошо. Сформировался хороший иммунный ответ, титр антител высокий, и это дает мне возможность спокойно посещать медорганизации, где лечат ковид-пациентов", - рассказал Михаил Мурашко.