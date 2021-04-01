Мурашко рассказал, какие ограничения к применению есть у трех вакцин

"Особых ограничений по всем трем препаратам нет. Вакцина института имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" могут приниматься в возрасте 18 лет и старше (без верхнего ограничения). Вакцина центра имени Чумакова пока разрешена у пациентов 18-60 лет, но продолжаются ее клинические исследования и для старшей возрастной группы. Противопоказанием могут быть аллергическая реакции и некоторые инфекционные осложнения", - отметил министр.
Сам Мурашко вакцинировался "Спутником V" и, по его словам, имеет высокий титр защитных антител.
"Мне приходится бывать в красных зонах, поэтому профилактическая защита нужна, как и всем медицинским работникам, чтобы избежать заболевания и грозных осложнений. Я привился вакциной Центра Гамалеи ("Спутник V"). Перенес прививку хорошо. Сформировался хороший иммунный ответ, титр антител высокий, и это дает мне возможность спокойно посещать медорганизации, где лечат ковид-пациентов", - рассказал Михаил Мурашко.