Светодиодные фонари начнут испытывать в лабораториях

С апреля ужесточаются требования к светодиодным светильникам, используемым для наружного освещения. Это установлено постановлением правительства.

Теперь эти светильники должны соответствовать определенным параметрам по световой отдаче, индексу цветопередачи и цветовой температуре. Соответствие светильников этим требованиям должно подтверждаться протоколами испытаний аккредитованных лабораторий либо декларациями производителя.

С июля аналогичные требования будут предъявляться к светильникам со светодиодами для внутреннего освещения промышленных объектов, а с октября - к светодиодным лампам и прочим светильникам со светодиодами.

Причем со временем постановление утратит силу - после вступления в силу техрегламента Евразийского экономического союза. Это произойдет через два года после того как техрегламент начнет действовать, но не позже 1 января 2026 года.