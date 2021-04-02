Гинцбург рассказал о передаче антител к COVID-19 от матери к ребенку

Если у беременной женщины есть антитела к коронавирусу, то они могут передаваться и ребенку через плаценту, считает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела", - приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

В то же время на этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что только начинается изучение вопроса вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции. "Сейчас только в мире начинается изучение информации о влиянии вакцин от COVID-19 на беременных, в том числе у нас", - сообщил министр в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Пока что специалисты рекомендуют прививаться от коронавируса тем, кто планирует беременность. "В третьем триместре пациентки часто заболевают тяжело, поэтому целесообразно до наступления беременности пройти вакцинацию. Это обезопасит вас и вашего будущего ребенка", - подчеркнул Мурашко.