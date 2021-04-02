Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

В научном центре имени Гамалеи начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Он уточнил, что уже получен патент на назальную вакцину. "Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - отметил Гинцбург.

Ранее он сообщил, что вакцина в виде капель для носа удобна для детей. На совещании у президента России Владимира Путина 22 марта ученый рассказал, что для проведения исследований детей необходимо будет разделить на несколько групп. И начинать нужно будет с возраста 12-13-17 лет. "Мы сейчас над этим работаем с педиатрами", - пояснил Гинцбург. И добавил, что следующая группа будет в возрасте до 8 лет. В будущем возможна вакцинация и детей в возрасте 3-4 лет.

Первые результаты применения вакцины в виде капель показывают, что такая форма совершенно лишена каких-то побочных эффектов. По мнению Гинцбурга, не будет даже кратковременного повышения температуры. "Потому что это препарат местного назначения и системных реакций в виде температуры он не вызывает", - уточнил Гинцбург.