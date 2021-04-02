Chery планирует возобновить производство автомобилей в России

Chery рассматривает возможность организации производства на территории России. Также компания планирует вывести до конца года несколько новинок.

"АО "Чери Автомобили Рус", несмотря на тенденцию импорта автомобилей, считает необходимым продолжение производства и локализации автомобилей на территории РФ. В связи с этим компания ведет переговоры с рядом автосборочных предприятий о возобновлении сборки автомобилей Chery в РФ", - цитирует представителей компании "Финмаркет".

В текущем году, по словам генерального директора компании Владимира Шмакова, Chery намерена расширить дилерскую сеть и укрепить позиции на нашем рынке за счёт вывода новых моделей - в их числе "паркетники" Tiggo 2 Pro и Tiggo 4 Pro.

Также Шмаков рассказал, что "в ближайший месяц" стартует этап сертификационных испытаний двух новых кроссоверов премиального суббренда CheryExeed - VX и LX.

Последней новинкой Chery на российском рынке стал 7-местный кроссовер Tiggo 8 Pro.