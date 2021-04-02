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02.04.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Chery планирует возобновить производство автомобилей в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Chery рассматривает возможность организации производства на территории России. Также компания планирует вывести до конца года несколько новинок.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"АО "Чери Автомобили Рус", несмотря на тенденцию импорта автомобилей, считает необходимым продолжение производства и локализации автомобилей на территории РФ. В связи с этим компания ведет переговоры с рядом автосборочных предприятий о возобновлении сборки автомобилей Chery в РФ", - цитирует представителей компании "Финмаркет".

В текущем году, по словам генерального директора компании Владимира Шмакова, Chery намерена расширить дилерскую сеть и укрепить позиции на нашем рынке за счёт вывода новых моделей - в их числе "паркетники" Tiggo 2 Pro и Tiggo 4 Pro.

Также Шмаков рассказал, что "в ближайший месяц" стартует этап сертификационных испытаний двух новых кроссоверов премиального суббренда CheryExeed - VX и LX.

Последней новинкой Chery на российском рынке стал 7-местный кроссовер Tiggo 8 Pro.

#Chery