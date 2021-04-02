Глава РФПИ доложил Путину о возможности к лету провакцинировать всех желающих в РФ

До лета практически все граждане России, желающие получить прививку от коронавируса, смогут это сделать, заявил на встрече с президентом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Речь зашла о международном производстве. Есть договоренности с 10 странами, с 20 производителями. Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность.

"Таким образом, это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром, и мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки", - уточнил докладчик.

"То, что будет производиться за рубежом, будет поступать и к нам", - прокомментировал Путин. "Да, также оно может поступать и в Россию и, безусловно, ускорять темп российской вакцинации", - заверил собеседник.

Россия сейчас не только одна из лидеров по вакцинации в мире, сказал Дмитриев. "До июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом", - заявил он.