Садоводы нацелились на хороший урожай

В 2020 году, который был не самым простым для экономики, в России собран рекордный урожай плодов и ягод - 3,6 миллиона тонн. Это на 2,2 процента больше, чем годом ранее, причем с учетом пандемии и весенних заморозков в самых аграрных регионах страны. В нынешнем году виды на хороший урожай также сохраняются.

До 2025 года в нашей стране по планам Минсельхоза должно быть заложено не менее 70 тысяч гектаров фруктовых и ягодных садов. В последнее время внимание к этому сегменту АПК повышенное. Фрукты и ягоды включены в Доктрину продовольственной безопасности, что придает им стратегический, а не только вкусный и полезный статус. Степень импортозамещения для этой продукции определена в 60 процентов.

По словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова, если до 2015-го в России ежегодно обычно закладывалось не более 10 тысяч гектаров садов, то в 2020-м мы уже вплотную подобрались к 20 тысячам га. Но пока на каждого жителя страны приходится в среднем 62 кг ягод и фруктов в год, а диетологи рекомендуют съедать не менее 75. Отечественным продуктом наш рынок насыщен всего на 40 процентов, ежегодно в Россию завозится около 700 тысяч тонн фруктов и ягод. То есть почивать на лаврах рано. Ставку надо делать на развитие садов интенсивного и суперсинтенсивного типа.

По словам специалиста отдела садоводства минсельхоза Краснодарского края Владимир Гришко, в нынешнем году в регионе планируется заложить не менее полутора тысяч гектаров интенсивных садов, с плотностью до 5,5 тысячи стволов на гектаре. Интенсивные сады требуют больших вложений, и без господдержки их не вырастить. В 2020 году на Кубани на поддержку садоводства было выделено 700 миллионов рублей, благодаря чему было заложено 1700 гектаров интенсивных садов. В нынешнем сезоне аграрии также рассчитывают на помощь, которая может составить до 700 тысяч рублей на каждый гектар нового интенсивного сада. Причем три четверти всех садовых площадей обеспечиваются саженцами местного производства.

Около 700 миллионов рублей господдержки запланировано и для садоводов Ставрополья, где интенсивным и суперинтенсивным садоводством занялись в 2018 году, ежегодно увеличивая площадь инновационных садов на 200-250 гектаров. Как сообщила начальник отдела растениеводства краевого минсельхоза Елена Тамбовцева, в регионе поощряют закладку интенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. На разведение минисада в 10 соток выделяют 400 тысяч рублей, всего на поддержку ЛПХ запланировано 80 миллионов рублей. А когда частные сады начнут плодоносить, потребительские кооперативы помогут сбывать излишки продукции.

Разумеется, не все так безоблачно. Закрытие границ из-за коронакризиса оставило многие агрохозяйства без сезонных работников. "Чтобы заняться импортозамещением, недостаточно только засадить саженцами тысячи гектаров, - подчеркнул управляющий сада "Владка" Марк Печеный. - Важно получить плоды, которые не хуже привозных по цене и качеству. К сожалению, сейчас немного людей, прошедших подготовку за рубежом, способных профессионально заниматься интенсивным садоводством. Сады сажаем, а кто там будет работать, неизвестно".

По словам садовода, в стране недостаточно и средств защиты растений отечественного производства. Средств для химического прореживания завязей нет вообще, а ручное прореживание слишком дорого, что сказывается на цене продукции. "Если мы не можем наладить выпуск препаратов в РФ, надо упростить процедуру их регистрации и ввоза из-за рубежа", - считает Печеный. Тем не менее, по его словам, садоводство в России активно поддерживается, и со временем мы сможем полностью уйти от импорта яблок и груш.