Голикова: В России резко возросло число желающих вакцинироваться

Количество россиян, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, резко увеличилось, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

Она также отметила, что привиться необходимо перед началом весенне-летнего сезона. Это поможет сохранить здоровье себе и близким. Вакцинация проходит безболезненно, добавила она.

Сейчас в России зарегистрированы вакцины "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпивакКорона", созданная центром "Вектор" Роспотребнадзора, и "Ковивак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

Массовая вакцинация россиян старше 18 лет в регионах страны началась с 18 января. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, к 15 июня планируется привить более 30 миллионов россиян.