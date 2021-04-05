Бизнес продолжает соблюдать защитные меры

Российский бизнес продолжает адаптироваться к изменениям, которые прошлый год внес в нашу жизнь.

Эти изменения, судя по всему, останутся надолго: предприятия не спешат возвращать сотрудников с "удаленки" и отменять масочный режим для тех, кто присутствует в офисе.

Компании стали более рационально использовать свои ресурсы, при этом больше половины представителей крупного бизнеса продолжают наращивать инвестиции в развитие, в том числе выводят на рынок новые продукты.

По данным совместного исследования PwC и НАФИ, 75% российских руководителей оставят масочный режим на один-два года, каждая третья компания продолжит работать удаленно, почти столько же намерены поощрять вакцинацию сотрудников против сезонных заболеваний. Сохранять нововведения чаще планируют в средних и особенно крупных компаниях.

Сложившаяся ситуация вынуждает экономить: две трети опрошенных заявили, что провели ревизию имеющихся ресурсов с тем, чтобы использовать их как можно более рационально. Так поступил почти весь крупный бизнес. Каждая вторая компания пересматривала отношения с поставщиками. Почти треть перешла к новой бизнес-модели управления. Расходы большинства крупных компаний на поддержку здоровья сотрудников возросли (87 процентов), то же можно сказать и о компаниях среднего бизнеса (75 процентов). Расходы представителей малого бизнеса, заботящихся о здоровье персонала, также выросли: более половины увеличили свои затраты, у 37 процентов эта статья не изменилась.

- С марта прошлого года "Маревен Фуд Сэнтрал" (производитель "Роллтон", BIGBON, ACTIBO и т.д., компания со 100% иностранными инвестициями), как и другие производители, работает с усиленными мерами защиты от пандемии, чтобы не допустить дефицита продуктов питания, - рассказал "РГ" Алексей Анашко, индустриальный директор "Маревен Фуд Сэнтрал". - С одной стороны, эти меры помогли нам справиться с рисками, с другой - создали сложности в управлении производством и неизбежно увеличили расходы и себестоимость продукции.

Комплекс усиленных профилактических мер включает ограничение доступа на предприятие только для сотрудников и определенных подрядчиков, измерение температуры (в том числе работников производства - дважды в день), масочный режим, дополнительные дезинфекторы для рук и бактерицидные лампы по всей фабрике, разделение потоков людей сменами и в столовой.

В отдельных отраслях - например, пищевом производстве - строгие санитарные нормы и особый подход к организации труда действовали и до пандемии. Для сотрудников это привычные условия. В частности, войти на производство можно только через санпропускник, в спецодежде, спецобуви, убранными под головной убор волосами, в перчатках, предварительно продезинфицировав руки, без украшений и мобильного телефона. Производственные цеха изолированы друг от друга, а также в целом производственное пространство надежно защищено от внешней среды, - это необходимо для обеспечения качества пищевой продукции.

Определенные сложности в цепочках поставок бизнес пережил в апреле 2020 года: серьезный дефицит транспорта, повышение тарифов на перевозки вместе с ажиотажным спросом и ростом заказов. К лету ситуация нормализовалась: транспорт стал освобождаться, а ставки на перевозки снизились. Справиться с проблемами бизнесу помогли цифровые технологии.

- Налаженный электронный документооборот с транспортными компаниями сильно облегчил борьбу за транспорт в пик ажиотажного спроса, - рассказал Алексей. - Пандемия помогла очень быстро оценить свои ресурсы и указала направления для оптимизации работы в будущем.

По словам предпринимателей, напрямую на бизнес в прошлом году влияла не пандемия, а другие факторы - в частности девальвация рубля и снижение покупательской способности потребителей. Многие производители сталкиваются с проблемой, когда стоимость сырья, материалов и услуг растут (в том числе из-за зависимости от курса валют), но отпускные цены при этом невозможно увеличить соответственно, что проводит к неизбежному снижению маржинальной прибыли.

- В краткосрочном периоде это не страшно, но в долгосрочной перспективе - плохо для экономики, ведь недостаточный уровень маржинальности не привлекает инвесторов и явно не способствует стимулированию новых решений по вложению финансовых средств в страну. В результате в отрасли наблюдается медленный, но верный спад конкурентоспособности, - отмечает Алексей Анашко. - Например, наше основное сырье - мука. В 2020 году в весенне-летний период она начала стремительно дорожать, и в августе темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 19 процентов.

По словам Алексея, в текущей экономической ситуации компания продолжает активный поиск возможностей для расширения своего продуктового портфеля и роста через дополнительные категории продукции. Так, в прошлом году на рынок был выведен новый напиток ACTIBO, состав которого был разработан совместно с немецкими специалистами. В него входят натуральные соки и высококачественные компоненты: L-теанин, экстракт женьшеня и натуральный кофеин.

Каждая третья компания планирует выход на новые рынки и диверсификацию бизнеса, показал опрос PwC. Расширение ассортимента, выход на новые рынки, в том числе расширение их географии, планируют осуществить 7 процентов опрошенных. Столько же намерены вкладываться в IT-технологии и продвижение через Интернет. Помимо расширения продуктовой линейки, среди популярных направлений для инвестирования руководители выделяют расходы на оборудование и технику, а также

инвестиции в производство и промышленность. При этом 6 процентов опрошенных PwC отметили потенциал таких сфер, как автоматизация и внедрение новых технологий, строительство и проектирование. Вложения в персонал одним из перспективных направлений для инвестирования назвали 5 процентов предпринимателей.