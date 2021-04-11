Истории болезни всех россиян будут хранить в единой базе

"Представьте себе: формируется система с колоссальным объемом больших данных, которые позволят лечащему врачу вне зависимости от его местонахождения оценивать состояние пациента и принимать решение по его дальнейшему лечению", - рассказал "Российской газете" руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Виталий Омельяновский.
Он пояснил, что это будет единое информационное пространство, в котором копятся медицинские сведения о пациенте из всех медицинских учреждений, как государственных, так и частных. Это данные о каждом обращении человека в медицинскую организацию, госпитализациях, операциях, результатах медицинских обследований. Информация будет доступна лечащему врачу и главным внештатным специалистам министерства здравоохранения, а в обезличенном виде ее смогут увидеть главные специалисты федеральных и региональных минздравов, в перспективе - сотрудники научных учреждений.
Все ВИМИС будут интегрированы с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Каждая из них позволит из собранных первичных сведений сформировать Единый регистр пациентов, в рамках которого можно создавать регистры пациентов любой сложности, отслеживать и оценивать маршрутизацию каждого отдельного пациента, и в целом медицинскую помощь по каждому заболеванию или группе заболеваний на уровне всей страны, проводить научные исследования.