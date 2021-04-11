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11.04.2021 09:00
Рубрика: Общество

Истории болезни всех россиян будут хранить в единой базе

Текст: Елена Манукиян
Благодаря созданию вертикально-интегрированных медицинских информационных систем (ВИМИС) пациентов будут лечить лучше, поскольку можно будет контролировать оказание медицинской помощи каждому из них, считают в Минздраве. К концу 2024 года ВИМИС заработают по всем основным заболеваниям. Сегодня в пилотном режиме такая система уже запущена для онкологических больных. Для нее собираются данные из пяти регионов и четырех Научно-медицинских исследовательских центров (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, НМИЦ радиологии, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Представьте себе: формируется система с колоссальным объемом больших данных, которые позволят лечащему врачу вне зависимости от его местонахождения оценивать состояние пациента и принимать решение по его дальнейшему лечению", - рассказал "Российской газете" руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Виталий Омельяновский.

Он пояснил, что это будет единое информационное пространство, в котором копятся медицинские сведения о пациенте из всех медицинских учреждений, как государственных, так и частных. Это данные о каждом обращении человека в медицинскую организацию, госпитализациях, операциях, результатах медицинских обследований. Информация будет доступна лечащему врачу и главным внештатным специалистам министерства здравоохранения, а в обезличенном виде ее смогут увидеть главные специалисты федеральных и региональных минздравов, в перспективе - сотрудники научных учреждений.

Все ВИМИС будут интегрированы с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Каждая из них позволит из собранных первичных сведений сформировать Единый регистр пациентов, в рамках которого можно создавать регистры пациентов любой сложности, отслеживать и оценивать маршрутизацию каждого отдельного пациента, и в целом медицинскую помощь по каждому заболеванию или группе заболеваний на уровне всей страны, проводить научные исследования.

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