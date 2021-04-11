Врач объяснила, как убрать жир на животе без обвисания кожи

Зачастую при похудении люди сталкиваются с такой проблемой, как обвисание кожи. Насколько это скажется на внешности, зависит от темпа снижения веса и от индивидуальных особенностей.

Как объяснила врач-эндокринолог и диетолог Олеся Гурова, состояние кожи после похудения зависит от возраста человека, количества килограммов, которые он планирует потерять, и эластичности кожи в принципе. Поэтому, собираясь следовать диете, важно учитывать все риски. Стоит сделать упор на то, чтобы темп снижения веса был более плавным, торопиться не стоит.

"Физические нагрузки как-то могут на это косвенно влиять", - отметила врач.

Как передает "Звезда", ситуация меняется, если человек худеет на десятки килограммов, например, когда речь идет бариатрических операциях - уменьшении массы хирургическим путем. После этого, как правило, следуют операции по удалению лишней кожи.

Если потеря веса достаточно сильная и интенсивная, то притормозить процесс обвисания кожи невозможно, предупредила Олеся Гурова.