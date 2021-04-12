Попова: В России неизбежно осложнение ситуации с коронавирусом

Осложнение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионах, где были сняты ограничения, неизбежно, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На брифинге в правительстве она отметила, что сейчас там отмечается ухудшение ситуации. "В течение двух недель после таких решений мы отмечаем рост заболеваемости среди населения старшей возрастной группы, а также среди молодежи. В регионах, где снимают ограничения, осложнение ситуации на сегодняшний день, к сожалению, совершенно четко регистрируется, и оно неизбежно", - подчеркнула глава ведомства. Поэтому, по ее словам, к дальнейшим послаблениям санитарных норм нужно относиться крайне взвешенно.

Попова напомнила, что требования по сохранению ограничений на сегодняшний день являются обязательными. В России по-прежнему действует масочный режим, во многих регионах не проводятся массовые мероприятия, в ночное время не работают заведения общепита.

Дальнейшее развитие ситуации с пандемией, по словам Поповой, будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов. "Прогноз ситуации на ближайшее полугодие будет зависеть от завоза новых вариантов вируса из зарубежных стран, естественной эволюции возбудителя внутри страны и эффективности тех мер, которые мы принимаем для предотвращения передачи вируса от человека к человеку", - подчеркнула Анна Попова.