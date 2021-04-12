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12.04.2021 06:10
Рубрика: Общество

Предприниматели назвали преграды, которые не пускают их в интернет

Текст: Татьяна Ткачёва
У малого бизнеса не хватает ресурсов на продвижение своих услуг и товаров в интернете. А предприниматели старше 45 лет считают, что их компания не нуждается в привлечении клиентов онлайн. Такие результаты показал опрос владельцев бизнеса, проведенный бухгалтерским сервисом "Кнопка".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В исследовании приняло участие 800 человек из разных регионов России в возрасте от 18 до 60 лет - самозанятые, индивидуальные предприниматели, учредители ООО и не зарегистрированные предприниматели.

Фото: iStock
На что россияне тратят средства в интернете

Трое из пяти респондентов реализуют товары и услуги в сети: имеют собственный сайт или интернет-магазин. Причем женщины более склонны прибегать к онлайн-каналам продаж. Чем крупнее город, тем важнее присутствие компании в интернете. В Москве продажами онлайн занимается почти 80 процентов опрошенных, в Санкт-Петербурге - около 60, в Екатеринбурге - 55.

Больше четверти респондентов только планирует предлагать свою продукцию в интернете. Каждый десятый переходить в онлайн не намерен. Чаще всего возможность продавать через интернет игнорируют предприниматели 45-60 лет. Среди них почти половина не занимается онлайн-продвижением, а более 90 процентов считают, что их бизнес в этом не нуждается.

Что мешает использовать сеть для расширения клиентской базы? Самое частое объяснение - офлайн-бизнес отнимает так много времени, что на продажи в интернете просто не хватает ресурсов. На втором месте аргумент "специфика моего бизнеса позволяет обойтись без этого". Часть респондентов признались, что не умеют продавать онлайн и не знают, с чего начать.

Фото: Личный архив Надежы Н
Как продвигают свои услуги в интернете начинающие бизнесмены

"Владельцы малого бизнеса вынуждены тратить много личных ресурсов на подготовку отчетности, - отметил СЕО "Кнопки" Сергей Герштейн. - По данным нашего февральского опроса, каждый второй предприниматель в России ведет бухгалтерию самостоятельно и тратит на это около пяти часов в неделю. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если владелец бизнеса вложит больше времени в развитие компании, это обязательно даст результат! А найти время можно, если доверить ведение той же бухгалтерии и юридические вопросы специально обученным сотрудникам, в том числе на аутсорсинге".

Большинство предпринимателей идут в ногу со временем и ценят интернет как площадку для коммуникации с клиентами. Каждый второй из опрошенных использует для продвижения таргетинг, контекстную рекламу, социальные сети, размещение на онлайн-картах. Около 20 процентов предпочитают билборды, баннеры, листовки и другие традиционные формы. Интересно, что в ценность офлайн-рекламы больше всего верят самые молодые. В группе респондентов 18-24 лет за продвижение по старинке проголосовал каждый третий, в группе 45-60 лет - каждый пятый. Четверть опрошенных использует и офлайн, и онлайн-каналы.

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