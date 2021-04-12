Прививка от коронавируса войдет в перечень профилактических

В кабмине одобрили предложение дополнить утвержденный перечень профилактических прививок вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Он уточнил, что соответствующий законопроект получил поддержку у Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Документ одобрен для дальнейшего рассмотрения на заседании кабмина.

"Думаю, что это очень важное решение, - заявил парламентарий, которого цитирует пресс-служба фракции ЕР, - и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения".

Согласно приведенным расчетам, для реализации закона потребуется выделить дополнительно порядка 75,815 млрд рублей в 2021-2023 годах.

Пока что 12 вакцин включены в Национальный календарь профилактических прививок. Это вакцины от гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Календарь прививок утверждает Минздрав.