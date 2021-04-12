Врач рассказал, как противоковидные маски помогут аллергикам

Весна - это период цветения растений и деревьев, в том числе аллергенных. Большое количество пыльцы в воздухе часто приводит к обострению бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и поллиноза. Однако на помощь больным могут прийти защитные маски от COVID-19.

- Маска задерживает пыльцу. Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом, - заявил KP.RU кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.

При этом врач-пульмонолог отметил, нельзя уверенно утверждать, что температура, влажность, инсоляция и пыльца могут приводить к увеличению или снижению заболеваемости ковидом. На высоком уровне доказательности такой вывод сделать трудно и рекомендовал носить маску в местах скопления людей.

Эксперт также рекомендовал проводить гигиену полости носа, горла и рта, что тоже улучшает сопротивляемость инфекционным и аллергическим агентам в период пыления растений. Очень также важны своевременная диагностика, обращение к врачам, прививка от пневмококка и от коронавируса и соблюдение респираторного этикета.

"Выполняя эти правила, вы, что называется, убиваете одним ударом нескольких зайцев, защищаетесь и от упомянутых заболеваний, и от ковида", - подчеркнул доктор Владимир Бекетов.