Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на рис

Минсельхоз не видит предпосылок для роста цен на рис - посевные площади в этом году сохранятся на уровне прошлого года, а урожай может быть выше, заявили в ведомстве.

Сейчас объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения, заверили в Минсельхозе.

При этом в прошлом году в России, несмотря на засуху на Юге, вырастили рекордный урожай риса - более 1,1 млн тонн (плюс 3,9% к 2019 году). Средний урожай за последние пять лет составляет более 1 млн тонн.

В этом году посевная площадь риса будет не ниже прошлогодней (197 тыс. га), прогнозируют в министерстве. При этом воды в основных регионах производства (Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, республики Дагестан и Адыгея) накоплено достаточно. Поэтому, если не подведет погода, урожай обещает быть выше, чем в прошлом году.

"Это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию", - считают в Минсельхозе.

Там добавляют, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3% до 23,6 рублей за кг. Поступление нового урожая будет способствовать дальнейшему снижению цен.

Динамика цен на рис в 2021 году сохранится в пределах официального уровня инфляции, считает председатель совета Южного рисового союза Игорь Лобач. Однако он отметил, что ценообразование на рынке риса во многом зависит от тарифов на воду и электроэнергию, стоимости ГСМ, удобрений и других ресурсов, которые используются в технологическом процессе. Если по ним не случится резкого роста цен, то "производители риса смогут сохранить ценовую политику, которой они придерживались в 2020 году - сохранить цены на стабильном уровне". Лобач надеется, что такой же позиции будут придерживаться и все остальные участники цепочки от производителей до прилавков магазинов.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на рисоводов Краснодарского края о рисках повышения цен на рис в этом году из-за сокращения посевных площадей, роста основных статей затрат (ГСМ, электроэнергия, удобрения, агрохимикаты).