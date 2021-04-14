Сергунина: В Москве запускается обучение для креативного бизнеса

Московские власти запустили программу тренингов для представителей креативного бизнеса. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, новое направление обучения открылось в "Стартап-школе МБМ".

Занятия первого потока начнутся 19 апреля. Подать заявку можно на странице проекта до 18 апреля включительно.

Это будет пятидневный бесплатный интенсив в одном формате.

"Креативные индустрии - важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В нем уже работают около полумиллиона человек. Чтобы дополнительно поддержать эту сферу, мы решили запустить практико-ориентированную образовательную программу. Занятия будут идти на протяжении всего года", - рассказала Наталья Сергунина.

Слушатели курса познакомятся с техниками маркетинга, построения команды и "прокачают" другие важные навыки.