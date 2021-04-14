За рекламу алкоголя в интернете предлагают штрафовать на полмиллиона

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за рекламу алкоголя в интернете.

Авторами выступили депутаты от "Единой России" Виталий Милонов и Владимир Афонский.

Физлиц предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 100 до 500 тысяч рублей.

Инициаторы указали, что нелегальный рынок спиртного, распространяемого в Сети, продолжает расти. И нынешние запреты этому не препятствуют. При этом, по их данным, реклама алкоголя размещается практически беспрепятственно.