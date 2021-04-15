Эксперимент по маркировке БАДов начнется во второй половине апреля

В правительство внесен проект постановления о запуске эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище, сообщили в Минпромторге. Пилот продлится до августа 2022 года, а будет запущен до конца апреля.

В рамках него планируется протестировать систему маркировки на всех этапах движения продукции. То есть, производителями на товар должны будут наноситься контрольно-идентификационные знаки, с помощью которых можно будет контролировать, в какую аптеку БАД поступил и когда его продали.

Участие в эксперименте для компаний- производителей добровольное, платы за коды маркировки не потребуется. Во время пилотного запуска необходимое оборудование для нанесения специальных штрих-кодов им предоставят безвозмездно. По итогам тестирования Правительство примет решение о возможности введения маркировки биологически активных добавок к пище на постоянной основе.

Маркировка БАДов инициирована Роспотребнадзором, ее также поддержали в Союзе производителей биологически активных добавок к пище. По словам его исполнительного директора Александра Жесткова, маркировка поможет защитить потребителей от подделок.

Благодаря ей, действительно, из каналов продаж отсекается продукция непонятного происхождения, пояснили в Центре развития перспективных технологий (оператор системы). При этом вычислить фальсификат сможет любой покупатель. Так, например, с помощью приложения "Честный ЗНАК" и штрих-кодов, нанесенных на упаковку, можно будет получить достоверную информацию о БАДе.

В прошлом году объем розничного аптечного рынка биологически-активных добавок к пище превысил 1 трлн рублей, следует из аналитического обзора компании AlphaRM. Более половины БАДов на российском рынке отечественного производства.