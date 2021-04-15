Роспотребнадзор создал новый тест для бессимптомных больных COVID-19

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови у больных COVID-19, в том числе бессимптомных. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Главная задача этой системы - оценить развитие антительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 у больных COVID-19 в ходе лечения, а также у выздоровевших. Это важно для оценки популяционного иммунитета к коронавирусу.

Новый тест обладает высокой аналитической чувствительностью: предел обнаружения антител составляет 50 у.е./мл, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в крови.

С помощью данного набора реагентов, отмечают в Роспотребнадзоре, возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого. Это делает набор очень полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса.