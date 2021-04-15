В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса

В Федеральном медико-биологическом агентстве исследуют систему прогнозирования распространения коронавируса в России. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что предупреждать развитие заболеваемости можно с помощью разработанных агентством клинического калькулятора и проведенных генетических исследований. Причем, электронный клинический калькулятор уже представлен в свободном доступе на сайте ФМБА. Он испытан более чем в 50 лечебных организациях ведомства и позволяет с достоверностью более 95% на основе ограниченных сведений и характеристик человека прогнозировать у него течение коронавируса.

Определить восприимчивость к коронавирусу помогает и генетический тест. Ученые ФМБА определили индивидуальные особенности человека, с которыми достоверно связано тяжелое протекания заболевания. Исследование началось в июне 2020 года и продолжается в настоящее время. В нем принимают участие более 30 тысяч человек. База данных содержит уже более 7 млн единиц информации.

"Наши математики соотнесли клинический калькулятор с генетическими исследованиями. Накопленные данные позволяют строить прогностические и математические модели распространения вируса, оценивать популяционный иммунитет у нашего населения, планировать противоэпидемические мероприятия", - сказала Скворцова.