Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Исследование проходило в мае-ноябре 2020 года. Перед его началом все военнослужащие сдали тест на антитела к COVID-19: 189 из них уже переболели, 2247 - еще нет. После этого они каждые две недели повторно сдавали тест, а в случае заражения описывали симптомы болезни.

В результате около 48% участников заразились во время эксперимента, еще около 10% переболели повторно. В основном COVID-19 протекал бессимптомно, госпитализация никому не потребовалась.

Исследование вирусной нагрузки показало, что у переболевших она была примерно в десять раз меньше, чем у заразившихся впервые. При этом они по-прежнему оставались переносчиками инфекции.

Чтобы понять причину повторного заражения, врачи изучили иммунный ответ участников эксперимента. В результате нейтрализующие антитела, которые блокируют вирус при его попадании в организм, обнаружились у 6 из 19 повторно заразившихся (32%). Ученые пришли к выводу, что причиной повторного заражения может быть более слабый иммунитет.

"Вакцинация от COVID-19 может быть необходима для борьбы с пандемией у ранее инфицированных молодых людей", - говорится в выводах ученых.