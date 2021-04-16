В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса

Минздрав России сообщил, что в "Яндекс.Картах" теперь будут отображаться пункты вакцинации против COVID-19, чтобы было легче их найти и построить маршрут.

Такие пункты можно найти по ключевым словам в поисковой строке или по словосочетанию "где сделать прививку". Всего отмечено более 4,5 тысячи мест, на данный момент это наиболее полный список, утверждает Минздрав.

"Для нас принципиально важно обеспечить доступность вакцинации для жителей нашей страны. Список пунктов вакцинации постоянно пополняется, новые точки будут оперативно появляться на карте. Уверен, что сервис будет востребован", - цитирует заместителя министра здравоохранения Павла Пугачева ТАСС.

В министерстве добавили, что простота и доступность вакцинации для населения страны - важный приоритет работы Минздрава.