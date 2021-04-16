В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца

Каждый год накануне Пасхи в России начинают расти цены на яйца. Этот год не станет исключением, заявили в Минпромторге и пообещали внимательно следить за ситуацией на рынке. Директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов рассказал РИА Новости, что торговым сетям предложены некоторые меры по сдерживанию цен.

Ранее сообщалось, что из-за птичьего гриппа производство курятины сократилось. Подорожали и яйца, так как запасы не были сформированы. "В мае и производство значительно увеличится, и спрос упадет", - подчеркнул Кузнецов. По его словам, регулирование цен - крайняя мера. "Пока мы считаем, что этого делать не надо", - добавил он.

За неделю с 6 по 12 апреля яйца в России подорожали на 2,3 процента, а с начала года - на 11,6 процента. При этом торговые сети еще сдерживают цены, из-за чего теряют по 25 миллионов рублей в день, пояснили в Минпромторге.