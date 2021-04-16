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16.04.2021 03:25
Рубрика: Экономика

В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Каждый год накануне Пасхи в России начинают расти цены на яйца. Этот год не станет исключением, заявили в Минпромторге и пообещали внимательно следить за ситуацией на рынке. Директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов рассказал РИА Новости, что торговым сетям предложены некоторые меры по сдерживанию цен.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Ранее сообщалось, что из-за птичьего гриппа производство курятины сократилось. Подорожали и яйца, так как запасы не были сформированы. "В мае и производство значительно увеличится, и спрос упадет", - подчеркнул Кузнецов. По его словам, регулирование цен - крайняя мера. "Пока мы считаем, что этого делать не надо", - добавил он.

За неделю с 6 по 12 апреля яйца в России подорожали на 2,3 процента, а с начала года - на 11,6 процента. При этом торговые сети еще сдерживают цены, из-за чего теряют по 25 миллионов рублей в день, пояснили в Минпромторге.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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