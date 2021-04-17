Названы наиболее устойчивые во время пандемии сферы бизнеса в России

Выстоять перед пандемией коронавируса в России смогли лишь предприятия по добыче металлических руд и строительству инженерных сооружений, следует из данных проекта API Контр.Фокус. Количество юрлиц и ИП в этих сферах за последний год выросло на 8% и 1% соответственно.

Наибольшие потери понес игорный бизнес (-53%), гражданская авиация (-46%) и домашние хозяйства с наемными рабочими (-35%). Последнюю сферу деятельности указывают как основную самые разные организации: от клининговых агентств до фитнес-центров.

По данным аналитиков, всего за год в России стало на 15% меньше ИП, а количество юридических лиц сократилось на 8%.

Самым пострадавшим регионом стала Кабардино-Балкария - с апреля 2020 года в республике закрылись 20% юрлиц и ИП. За ней следуют Чечня (-19%), Дагестан (-17%), Пермский край (-16%) и Астраханская область (-15%).

Наилучшие показатели продемонстрировали Чукотка (-3%), Севастополь (-4%), Крым (-5%), Бурятия (-6%) и Адыгея (-7%).

ИП, в отличие от юрлиц, в большинстве случаев закрываются по воле самих предпринимателей, поэтому наиболее ярко отражают изменение делового климата в стране, считает аналитик данных компании "Контур" Владимир Савельев.

"Собственник может фактически прекратить работу и закрыть офис, но сохранить за собой юрлицо. Поэтому затруднительно точно сказать, сколько юрлиц сейчас работают в РФ. Но и здесь мы наблюдаем умеренный негативный тренд", - объяснил специалист.

Однозначно заключить, что на сокращение количества юрлиц и ИП повлиял только коронавирус и связанные с ним ограничения, нельзя, отметила руководитель проекта API Контур.Фокуса Елена Катаева. По ее словам, если говорить о предприятиях, которые не пережили пандемию, то чаще всего предвидеть негативный исход можно было заранее, а кризис лишь усугубил и без того шаткое положение организаций.