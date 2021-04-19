Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Новости

Магаданец взял кредит, чтобы отдать мошеннику 5 млн рублей 08:48
В Петербурге мать напала с ножом на девятилетнего сына 08:48
СМИ: Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V" 08:27
Житель Хабаровского края не смог попасть в квартиру и "заминировал" дом 08:18
Сорокин сыграл третий матч на ноль в НХЛ 07:33
Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске 07:30
Еще три клуба, включая "Баварию", пополнят европейскую Суперлигу 07:10
Перечислены регионы России с самым высоким уровнем жизни 06:56
В Госдуме ответили на призыв запретить россиянам въезд в ЕС 06:49
Регионы с высоким риском природных пожаров назвали в Гидрометцентре 06:02
В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов 06:01
Подозреваемый в убийстве трех человек в Остине раньше был детективом 05:50
В ЮАР из-за пожара эвакуированы студенты Кейптаунского университета 05:24
Стрельба в Чикаго унесла жизнь семилетнего ребенка 05:05
Австралия и Новая Зеландия возобновили авиасообщение без карантина 04:55
Колумбийские спасатели извлекли тела 11 горняков из-под завалов шахты 04:54
В ГИБДД сообщили о росте числа пострадавших в ДТП детей-пассажиров 04:41
На Чукотке попали в ледовый плен около 20 белух 04:22
Суд Буэнос-Айреса оставил школы открытыми вопреки указу президента 04:20
Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю 04:15
Пушков посоветовал Лондону не тратить деньги на корабли в Черном море 04:06
Футбольные топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги 03:44
Кузнецова: В РФ запустят трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену 03:40
Макрон пообещал создать тысячи дополнительных мест в тюрьмах Франции 02:58
Британские медики рассказали о вреде популярного обезболивающего 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
19.04.2021 08:52
Рубрика: Власть

Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Текст: Александр Проценко
Правительство России утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний, разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Документ направлен на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и стимулирование импортозамещения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для реализации правительственных директив представителям Российской Федерации в советах директоров госкомпаний предложено в десятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения разработки или актуализации существующих стратегий цифровой трансформации до 2024 года. Стратегии должны быть приведены в соответствие с методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры и ранее одобренными на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко озвучил главные задачи совета по цифровой экономике

В соответствии с этими рекомендациями в госкомпаниях необходимо произвести оценку текущего уровня цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты. Ранее такой порядок прошел апробацию в крупных российских компаниях - АО "Почта России", ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот", АК "Алроса", ПАО "Газпром нефть".

В директивах также указывается, что стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны или актуализированы до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры России. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.

"Среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Задача директив - масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациям, экспертизой и финансовыми инструментами. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, в которых доля участия государства составляет 50%".

"Директивы и методические рекомендации - инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием, - рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. - Также в проекте "Цифровые технологии" предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 миллиардов рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг".

А генеральный директор "Почты России" Михаил Акимов отметил, что российская почта одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Бизнес Инновации Правительство Вице-премьеры Правительство Минцифры

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв запретить россиянам въезд в ЕС
Москва высылает 20 чешских дипломатов
СМИ: Контроль над дорожными знаками вернут МВД
Футбольные топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги
Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена