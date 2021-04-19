Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Правительство России утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний, разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Документ направлен на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и стимулирование импортозамещения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Для реализации правительственных директив представителям Российской Федерации в советах директоров госкомпаний предложено в десятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения разработки или актуализации существующих стратегий цифровой трансформации до 2024 года. Стратегии должны быть приведены в соответствие с методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры и ранее одобренными на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В соответствии с этими рекомендациями в госкомпаниях необходимо произвести оценку текущего уровня цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты. Ранее такой порядок прошел апробацию в крупных российских компаниях - АО "Почта России", ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот", АК "Алроса", ПАО "Газпром нефть".

В директивах также указывается, что стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны или актуализированы до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры России. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.

"Среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Задача директив - масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациям, экспертизой и финансовыми инструментами. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, в которых доля участия государства составляет 50%".

"Директивы и методические рекомендации - инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием, - рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. - Также в проекте "Цифровые технологии" предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 миллиардов рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг".

А генеральный директор "Почты России" Михаил Акимов отметил, что российская почта одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели.