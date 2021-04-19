Врач-психиатр: Как избежать психических расстройств из-за ковида

Врачи утверждают, что каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства. В России за период пандемии число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10 до 30 процентов в зависимости от региона.

Как справиться с постковидной депрессией, уговорить себя сделать прививку, если боишься, и снова почувствовать вкус к жизни, специально для "Российской газеты" рассказала врач-психиатр, психотерапевт, психолог Наталья Сатири.

Не путайте плохое настроение с депрессией

Наталья Сергеевна, на что сейчас, в пандемию, жалуются люди, и есть ли у психологов подсказки, как вернуть хорошее настроение и уверенность в себе?

Наталья Сатири: Действительно в последнее время многие столкнулись с COVID-19: переболели сами или их близкие люди. Даже если вы только слышали об инфекции, это могло повлиять на ваш эмоциональный фон. В результате, увеличилось количество жалоб на панические атаки, нехватку воздуха, чувство страха и сердцебиение. У кого-то и раньше случались такие расстройства, а кто-то испытал это первый раз.

Переболевшие сталкиваются с нервным истощением на физиологическом уровне. Нервная ткань становится уязвимой, а человек - раздражительным, тревожным, ухудшается настроение, развивается депрессивное расстройство. К сожалению, к депрессии многие относятся несерьезно.

Израильский премьер-министр Голда Меир как-то сказала: "Пессимизм - это роскошь, которую мы не можем себе позволить". Может, так и с депрессией? Не позволять себе падать духом - вот и все?

Наталья Сатири: Тут надо различать плохое настроение и депрессию. Грусть-печаль действительно пройдет. А депрессия - настоящее заболевание, причина которого заключается в снижении уровня серотонина в организме. И часто людям необходимо медикаментозное лечение.

Серотонин не восстановишь шоколадкой. У переболевших снижен не только иммунитет и стрессоустойчивость, у них наблюдается апатия, астения, отсутствие сил. Даже те, кто не переболел, теряют стрессоустойчивость, потому что акцентируются на плохих новостях: там вспышка, здесь новый штамм. Все это провоцирует психосоматические расстройства.

Жить здесь и сейчас

И как не довести себя до депрессии?

Наталья Сатири: Я могу предложить несколько советов, как справиться с ситуацией. Одна из самых любимых мною техник называется "здесь и сейчас". Ее смысл в том, что человеку нужно научиться находиться именно в этом состоянии. Мышление склонно отправлять нас либо в прошлое, когда мы вспоминаем какие-то тревожные ситуации, либо в будущее: а вдруг я заболею или кто-то из моих родственников.

Эти тревоги и страхи омрачают настоящее. Если пьешь кофе, думай о том, что он крепкий, вкусный и горячий. Идешь по улице - наслаждайся природой, воздухом и физической активностью. Все внимание сконцентрируй именно на этом, чтобы не давать возможности мыслям о прошлом и будущем внедряться в настоящий момент.

Второй совет- позитивное мышление, направленное на то, что хорошего есть в жизни человека. Когда мы слышим неприятные новости, невольно сосредотачиваемся на том, что негативного происходит в мире у других людей. А ведь в жизни каждого из нас есть положительные моменты: семья, работа, в конце концов, светит солнце. Концентрация на хорошем дает возможность находиться здесь и сейчас и видеть все прелести жизни.

Третий совет - общайтесь. Нам этого очень не хватало. Да, мы созванивались по видео, то телефону, но обычного общения было меньше, чем обычно. Сейчас есть возможность встречаться и это надо делать. Но с оговорочкой - с позитивным настроем. Обсуждайте, что хорошего произошло в жизни друг друга, дарите положительные эмоции.

Четвертый совет: меньше слушайте и читайте новости из всех источников - от телевизора до инстаграма. Постарайтесь сократить информационный поток и, самое главное, сами не ищите новости в интернете. Многие хотят перестраховаться, посмотреть, что происходит. А лучше этого не делать. Еще раз повторю: надо жить здесь и сейчас.

И пятый совет: очень важно найти для себя какое-то развлечение, которое поможет преодолеть уныние. Это могут быть простые действия: полежать в ванной, посмотреть интересный фильм, погулять по набережной, пойти на курсы рисования. Есть еще и физиологические методики. Например, глубокое дыхание. Чтобы расслабиться, надо делать максимально глубокие вдохи и выдохи. В этот момент приходит спокойствие.

На прививку - становись

Если понимаешь, что прививку делать надо, но боишься, как себя уговорить?

Наталья Сатири: У меня скептическое отношение к слову "надо". С детства нам со всех сторон твердят, что надо и что не надо. Поэтому так много неуверенных, сомневающихся в себе людей. Правильнее делать то, что хочется. Обдумайте все и поступайте так, как решили, ведь каждый человек имеет право сделать выбор. Если вы считаете, что лучше обезопасить себя с помощью вакцины, уважайте свой выбор и ставьте прививку.

А как со страхом разобраться?

Наталья Сатири: Страх идет из состояния неизвестности, но психология волшебная наука. Она позволяет взглянуть на ситуацию с другой стороны. Страх заложен инстинктом самосохранения, он помогает человеку выжить. Иначе мы бы выходили с восьмого этажа в окно, а не спускались бы в лифте. Страх трансформируется в чувство безопасности, внимательности и заботы о себе.

Подсознание - большая сила. И тут - как повернуть. Страх может стать большим ресурсом в преодолении различных жизненных ситуации. Что он вам подсказывает в случае с вакциной? Страшнее оказаться в реанимации или сделать прививку?

Как не стать Обломовым

Сейчас многие работают онлайн. Выгоду признали и руководители компаний, и рядовые сотрудники. У нас есть шанс превратиться в затворников?

Наталья Сатири: Шанс такой есть, если сохранится удаленная работа. Одни не хотят тратить деньги и время на проезд, другие - оплачивать аренду офиса. Все нашли какие-то плюсы.

Но на самом деле это откатывает нас назад, потому что общение - одна из базовых составляющих в развитии человека. Мы растем в социуме, общаясь друг с другом. Да, человек ко всему привыкает. Вспомните, как многие восприняли требование носить маски. Сначала - сопротивление, протест, а сейчас все привыкли и спокойно выполняют требование врачей.

Привыкнуть можно и к затворническому образу жизни. Диван кажется нам зоной комфорта. А в действительности - это болото, которое тащит на дно, к состоянию, когда у человека нет желания и ресурсов что-то делать. Вспомните Обломова, который лежал на диване и не находил в себе сил что-то изменить.

Как вытащить себя из этой зоны?

Наталья Сатири: Надо понять - для чего. Если хочешь развиваться и прожить жизнь с удовольствием, а ведь общение одно из самых изысканных удовольствий, то придется покинуть диван.

Вернуть краски жизни

Люди не хотят идти к психологу, опасаясь прослыть сумасшедшими. Почему так сложилось?

Наталья Сатири: В Средние века считалось, что психически больные люди одержимы злыми духами. Возможно, предвзятое отношение идет еще с тех времен. Но за это время многое изменилось. Мы давно знаем, что человек не виноват в том, что он болеет. А психические недуги - это такие же болезни, как гастрит или диабет. Причем иногда душевная боль мучительнее, чем боль физическая. В некоторых странах психотерапевт входит в перечень обязательного медстрахования.

В последнее время и у нас люди стали осознаннее относятся к своему психическому здоровью, особенно молодежь 25-30 лет. Ведь даже молодой организм дает сбои. А вот со старшим поколением сложнее. Они сами с трудом признают необходимость консультации у психолога и детям, нуждающимся в посещении врача, создают сложности. Нередко родители говорят, что нужно просто взять себя в руки, пойти на работу, заняться спортом, встречаться с друзьями и все наладится.

Так решают проблемы "непоротого поколения", да?

Наталья Сатири: Это попытка решить проблемы, не разбираясь в их причинах. Бывает, что плохое настроение длится несколько дней, и самостоятельно приходит в норму. Но если мы имеем дело с истиной депрессией, то она может не проходить месяцами, годами, а, бывает, и десятилетиями. Человек привыкает и думает, что лучше уже не будет. А это уже нарушения в организме, тут часто необходима медикаментозная помощь. Если она оказана грамотно, пациент снова почувствует все краски жизни.

Часто такая помощь стоит недешево. А как понять приносят ли пользу консультации психолога, не пытаются ли тебя подцепить на крючок?

Наталья Сатири: Если вы попали к настоящему специалисту, то уже через две-три встречи ощутите эффект. Но прежде, чем записаться на консультацию, узнайте о своем докторе как можно больше. Благо интернет, да и сарафанное радио могут предоставить полную информацию.

Ведь некоторые практикующие психологи не имеют медицинского образования. Заканчивают двухмесячные курсы, получают сертификат - и вот перед вами "опытный" врач, который берется решать серьезные проблемы. А если пациент нуждается в помощи невролога или психиатра? Недоучка этого не поймет, будет рисовать с вами картинки, вести продолжительные беседы и тянуть деньги, теряя бесценное время.

Многие сегодня опять без боязни бегут к гадалкам. Такое ощущение, что скоро воду начнем заряжать. Почему все-таки возродилась мода на экстрасенсов?

Наталья Сатири: Мы переживаем непростой период, и многие хотят хоть какой-то поддержки. Поход к экстрасенсу - это перекладывание ответственности. Там вам и проблему придумают, и тут же ее решат. Конечно, сидеть и слушать, развесив уши, какая вам будет благодать, как легко и приятно. Так вообще можно уйти из реальности в иллюзии. А психолог предлагает большую работу над собой. Кто-то выбирает иллюзии, а кто-то работу.