Вышел первый трейлер триллера с Эриком Баной "Город тайн"

В Сети появился трейлер триллера совместного производства США и Австралии "Город тайн" (The Dry) с Эриком Баной в главной роли. Его мы знаем, напомним, как Брюса Баннера из "Халка" Энга Ли. А также по сериалу "Грязный Джо".

Синопсис ленты весьма ходулен: полицейский Аарон Фалк возвращается в измученный засухой родной город, чтобы присутствовать на похоронах друга детства Люка. При этом поговаривают, что Люк убил свою жену и ребенка, а потом покончил с собой. В итоге, "неохотно принявшись за расследование, Фалк вскоре обнаруживает связь между этим делом и другим трагическим давним событием - смертью семнадцатилетней девушки".

Режиссер и соавтор сценария - номинант Берлинского МКФ Роберт Коннолли ("История Джулиана Ассанжа"). В других ролях: Женевьев О'Рейли ("Матрица", "Изгой-один"),

Кейр О'Доннелл ("Фарго", "Остаться в живых"), Брюс Спенс ("Безумный Макс", "Властелин колец", "Звездные войны"), Мэтью Нэйбл ("Стрела"), Джеймс Фрешвилл ("Острые козырьки"), Сэм Корлетт ("Леденящие душу приключения Сабрины").

Российская премьера - 24 июня.