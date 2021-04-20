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20.04.2021 19:26
Рубрика: Экономика

Сласть как хочется

Недостаток российского сахара закроют за счет импорта
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Россияне не останутся летом, в сезон консерваций, без сахара. Для импортного сахара с 15 мая по 31 августа отменят пошлину. С учетом неудачного прошлого урожая и задержек с севом сахарной свеклы в 2021 году это закроет возможный небольшой "кассовый разрыв" до нового урожая. Чтобы не навредить тем самым нашим производителям, минсельхоз предложил отдать поставки импорта в руки госкомпаний.
Россиянам на варенье летом добавят импортного сахара. Фото: ezumeimages / istock

По проекту приказа минсельхоза ввозить импортный сахар смогут компании с госучастием не менее 50% и имеющие не менее пяти лет опыта в реализации сельхозпродукции и продуктов переработки, а также в международных торговых поставках (экспорт и импорт) продовольствия.

Сейчас пошлина на импортный сахар составляет 340 долларов за тонну. В летний период предлагается обнулить ее для ввоза в страну 350 тысяч тонн для поставки на внутренний рынок или производства сахаросодержащей продукции. Это примерно двадцатая часть общего потребления в России (около 6 млн тонн в год). По планам минсельхоза, введение такой меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн. Это привело к резкому росту цен на него. Но в этом году минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%. Это также позволит нормализовать ситуацию.

До этого правительство уже приняло ряд мер. Были подписаны, а затем продлены до 1 июня 2021 года соглашения между минпромторгом, минсельхозом, производителями и торговыми сетями о предельных ценах на сахар: в опте он не может стоить дороже 36 рублей за кг, в рознице - дороже 46 рублей за кг. В свою очередь, правительство выделяет из резервного фонда средства для возмещения затрат на производство и реализацию сахара тем производителям, которые зафиксируют цены. Компенсации составят 5 рублей на 1 кг сахара. В кабмине подсчитали, что это позволит реализовать по замороженным ценам не менее 600 тысяч тонн сахара.

В этом сезоне сев сахарной свеклы из-за погодных условий задерживается на несколько недель, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По данным минсельхоза на 19 апреля, она посеяна на площади 201,3 тысячи га, или 19% к прогнозной площади. Соответственно, урожай будет получен позже. Дополнительные 350 тысяч тонн позволят закрыть этот небольшой разрыв между прошлогодним и новым урожаем.

Фото: Александр Корольков / РГ
Минпромторг стабилизирует цены на продукты с помощью фермеров

Но весь этот объем может и не понадобиться: можно обойтись и 50 тысячами тонн, чтобы держать ситуацию под контролем, считает эксперт. "350 тысяч тонн - большой объем, который может наш рынок как стабилизировать, так и дестабилизировать и отбить у аграриев желание заниматься сахарной тематикой в течение даже не одного года. Все будет зависеть от нюансов - когда и по какой цене это будет завезено. Если его завезти в моменте, это можно обрушить рынок. Поэтому я поддерживаю идею, что поставками должна заниматься одна госкомпания под присмотром государства. Потому что здесь все нужно сделать крайне тонко, чтобы не навредить", - поясняет Рылько.

Но дешевым импортный сахар точно не будет, предупреждает эксперт. В опте его цена может составить более 40 рублей за кг. Тогда как у нас оптовая стоимость ограничена 36 рублями за кг. Таких цен на сахар на мировом рынке нет, говорит Рылько.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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